  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2022 18:37

【企業盈喜】福田實業（４２０）料中期純利按年下跌約４８％

　　《經濟通通訊社８日專訊》福田實業（００４２０）預期，截至今年６月底止中期，純利按
年下跌約４８％，去年同期錄得純利１﹒３６億元。
　　該集團指，純利下跌主要由於新冠疫情及戰爭導致消費者購買意欲下滑；全球通貨膨脹導致
消費者購買力下降；及集團的成衣零售客戶因庫存囤積而引致其對公司產品的需求減少。集團的
流動資金仍然充沛，董事會預計期內現金約為１１﹒２７億元，去年１２月３１日則約８﹒０８
億元。（ｈｙ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事08/07/2022
《神州經脈》總理稱經濟恢復基礎不穩　滬指周跌1%收水創三月高
人氣文章國際動態08/07/2022
【安倍遇刺】安倍「三支箭」招惹政治仇殺？
人氣文章財經熱話08/07/2022
油價大幅反彈惟大行意見分歧　三桶油升唔起
人氣文章FOCUS08/07/2022
【FOCUS】新冠亞變種沒完沒了　總理籲艱苦努力穩經濟
人氣文章財經熱話08/07/2022
約翰遜辭職英鎊反彈　匯控渣打造好　邊隻較值博？
人氣文章財經熱話08/07/2022
【大市悶局】張智威料港股區間上落　兩股份受惠內地谷經濟！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金