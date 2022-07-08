《經濟通通訊社８日專訊》福田實業（００４２０）預期，截至今年６月底止中期，純利按
年下跌約４８％，去年同期錄得純利１﹒３６億元。
該集團指，純利下跌主要由於新冠疫情及戰爭導致消費者購買意欲下滑；全球通貨膨脹導致
消費者購買力下降；及集團的成衣零售客戶因庫存囤積而引致其對公司產品的需求減少。集團的
流動資金仍然充沛，董事會預計期內現金約為１１﹒２７億元，去年１２月３１日則約８﹒０８
億元。（ｈｙ）
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08/07/2022 18:37
【企業盈喜】福田實業（４２０）料中期純利按年下跌約４８％
《經濟通通訊社８日專訊》福田實業（００４２０）預期，截至今年６月底止中期，純利按
年下跌約４８％，去年同期錄得純利１﹒３６億元。
該集團指，純利下跌主要由於新冠疫情及戰爭導致消費者購買意欲下滑；全球通貨膨脹導致
消費者購買力下降；及集團的成衣零售客戶因庫存囤積而引致其對公司產品的需求減少。集團的
流動資金仍然充沛，董事會預計期內現金約為１１﹒２７億元，去年１２月３１日則約８﹒０８
億元。（ｈｙ）
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