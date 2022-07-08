《積金有道－劉家怡》「轉工」勿忘處理強積金賬戶

《積金有道》人生路漫漫，很多人未必會同一份工做到退休，在數十年的職涯中轉換工作或

來一個中場小休未嘗不可，惟勿忘與強積金相關的四件事。



＊第一：留意強積金賬戶隨時越積越多＊



大家每一次離職或轉工，都會衍生出一個強積金個人賬戶，加上，近年不少人成為「斜槓族

」，若疏於管理及整合強積金賬戶，很可能在不知不覺間，便會累積了一大堆強積金賬戶。這或

許是近幾個季度個人賬戶數字有升無跌的原因！

截至今年３月底，全港有４５８﹒６萬強積金成員，單單個人賬戶已經有超過６１６萬個，

連計供款賬戶，總共有超過１０４８萬個強積金賬戶，換言之，每個打工仔平均管理２﹒２８個

強積金賬戶。



＊第二：及早整合賬戶方便管理＊



強積金個人賬戶越積越多，成員的強積金投資便會越分散，自然要花更多時間和精神去管理

，既增加管理難度，亦會減低打工仔管理強積金的慾望，久而久之形成惡性循環。

試想像一下，如果大家同時間有幾個強積金個人賬戶，各個賬戶都有著不同的投資策略，要

作出投資調配時會份外頭痛，加上每季或者每年再收到一大疊文件，實在難以想像需要多少時間

及精神去打理，因此建議大家應及早整合賬戶。

整合過程分三步：一、查清個人賬戶的計劃名稱及賬戶號碼；二、選定心儀的強積金受託人

及計劃；三、填妥整合個人賬戶申請表格，並交回心儀的受託人，整合賬戶就是如此簡單。



＊第三：彈性處理強積金可扣稅自願性供款＊



不少打工仔為了加大退休儲備，同時想享有稅務優惠，都參與了強積金可扣稅自願性供款

（ＴＶＣ）。截至今年３月底，可扣稅自願性供款總額超過６４億元，而ＴＶＣ賬戶數目亦累升

至６﹒２萬個。

大家或許知道，ＴＶＣ供款模式一般可以選擇「一筆過供款」或者「月供」，若果選擇月供

的打工仔要轉工或者暫時未有收入，則可以運用ＴＶＣ的彈性及靈活安排，暫停供款直至個人財

政情況許可，再重新開始供款。



＊第四：辭職不能提早提取強積金＊



最後要留意，提取ＴＶＣ及強積金強制性供款都需要符合相關要求，離職不代表可以提早提

取，計劃成員須年滿６５歲或符合強積金法例訂明的特定情況才可提取累計權益。

暫時離開職場，意味定期供款被打斷，或影響達致長遠財富增值的目標，對退休保障規劃有

一定影響，當重投職場時，就記緊要積極追回儲蓄進度，為日後退休生活打好更穩固基礎。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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