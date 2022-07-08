《品中資－羅國森》商湯被「劏」之後……

《品中資》過去兩星期，港股市場有兩隻股份都給主要股東狂沽，其中一隻是股王騰訊

（００７００），她遭南非大股東逐日減持，以籌集資金進行一項股份回購計劃。騰訊股價一度

急挫，但不久已經喘定。

但另一隻股票的命運就比騰訊坎坷得多，這隻就是上市時已經新聞多多商湯（０００２０）

。上月３０日，商湯剛好上市半年，主要股東，尤其是商湯成立後引入的創投基金，滿足了半年

禁售期的限制，可以名正言順地沽貨套現，正式退場。

我沒有正式統計，印象中好像從來沒有一隻股票在禁售期結束後當日，股價遭主要股東減持

時，是會跌得如此厲害的。

究竟有多厲害？６月２９日時，商湯股價收報５﹒８８元。但一踏入６月３０日，大量沽盤

湧現，商湯股價突然暴瀉，跌幅最多時高達五成，雖然尾市稍為喘定，收報３﹒１３元，但仍然

大跌四成七。

七一長假之後，商湯仍未止瀉。即使本周二（５日）有點反彈，但到周三（６日）又回落，

昨日（７日）收市報２﹒６元，即是股份解禁後，商湯股價累積跌了五成半，股價斬半也不止。

市場人士笑言，這一刻的商湯，被「劏」之後就真的「傷」透了。

當然，沽貨離場的天使基金（市場對創投基金的另一個稱呼，但對其他股東來說，她們今次

是魔鬼才對）一點也不傷，因為她們的成本價只不過一個幾毫。只有２０２０年７月，即最後一

輪才加入的天使，由於她們的入股價介乎２﹒７７－３﹒２１元之間，如果還未沽貨，才有機會

蝕錢。

論傷勢，去年臨時拉夫的幾家中資背景的基石投資者才有點無辜兼無奈。事緣去年底，商湯

宣布上市計劃後，美國政府突然將她列入制裁名單。為保障投資者利益，商湯一度暫緩上市計劃

。



＊中資基石投資者原來接火棒＊



最後，美資的幾名基石投資者礙於形勢，宣布退出基石投資者行列；結果，由有「國家隊」

背景的徐匯資本、國泰君安，以及香港科技園創投基金等公司接棒，認購金額更由４﹒５億美元

（約３５﹒１億港元）加碼至５﹒１２億美元。但現在才知道，這次是接了火棒。

商湯上市後，主要股東之中，除了創辦人湯曉鷗教授和其他關聯人士外，就是軟銀和阿里巴

巴（０９９８８）。就在６月３０日時，湯教授和其他關聯人士已經發聲明，表示自願將股份禁

售期延長半年至今年底。

除了他們之外，軟銀（Ｓｏｆｔｂａｎｋ）和阿里巴巴就是餘下來的主要股東，她們也是最

早期的「天使」，當中阿里巴巴跟商湯有較密切的業務關係，因為阿里雲是商湯的客戶。因此，

在過去幾天狂沽商湯的，較大機會是軟銀。

資料顯示，軟銀持有４７億多股商湯的Ｂ類股份（每股只有一份投票權的股份類別），約佔

商湯已發行股份的１４％左右。我查看６月３０日的商湯股票交易量，最多的一日當然是６月

３０日，當天有１９億股成交，其後幾日逐步減少。到昨日為止，過去一星期，合共有大約３８

億股易手了（只是簡單估算，不排除有人又買又賣）。如果假設全部都是軟銀沽貨，照計也沽得

七七八八了。

只不過，我感到有點驚訝的是，商湯在被主要股東減持的時候，承接力似乎有點不足，因為

在６月３０日沽得最厲害時，商湯股價是插水式下跌的。

今次事件跟商湯的基本因素完全沒有關係，只是主要股東想沽貨離場，而她們離場也不是因

為商湯的基本因素轉差，而只是「入股有時，出貨有時」的自然定律而已。因此，理論上，商湯

股價跌了一大截時，價值投資者是會入場執平貨的。

我必須承認，商湯是我其中一隻憧憬的股票，我曾經考慮過在虎年推介股中加入商湯的，但

考慮到她仍未有盈利，在當時科技股正遇到監管風暴的日子中，我才放棄了。現在回看，我的決

定是正確的。

但現在又如何？現價的商湯已經打了五折，而且也跌穿了３﹒８５元的招股價，應該可以撈

底了吧！

商湯上市後公布了一次全年業績，即２０２１年的業績，營業額增長三成六至４７億元（人

民幣．下同），但卻錄得１７１億元虧損；明顯地，這是公平值變動導致的虧損。



＊仍未有轉虧為盈的訊號＊



經調整的虧損其實是１４﹒１８億元，但仍比去年的８﹒７８億元有明顯增加。唯一的亮點

是毛利由前年的２４億大增至３２﹒８億，毛利率高達七成。這也是我喜歡商湯的原因之一，因

為他們的業務是「食腦」的，只要創立了一個人工智能模型，就可以賣很高價錢，也可以賣很多

出去，利錢十分之高。

但當然，她們需要投入大量科研的支出，這也是高科技公司的最主要支出之一，某程度就等

於工業公司的廠房和機器開支一樣。

只可惜，我在她們的業績中，仍然未看到轉虧為盈的訊號。因此，即使商湯的股價已經打了

大幅折扣，我仍然未敢貿然入市撈底。現在主要觀望兩個訊號，一是股價真的轉勢（軟銀之外，

可能還有其他規模較小的天使基金要沽貨），又或者短期內可以扭虧為盈；否則，我仍然會採取

觀望態度。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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