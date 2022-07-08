《雷鳴天下－雷鼎鳴》香港耽擱太久，重新上路

《雷鳴天下》從１９９７到２０２１年的２４年間，香港的ＧＤＰ扣掉通脹後共上升

９０﹒８％，平均每年增長２﹒７３％，至於人均ＧＤＰ則共上升６７％，平均每年增長

２﹒１６％，成績尚算不錯。有些人或會說，英佔年代，不是更好嗎？從１９７２至１９９７年

，實質ＧＤＰ平均年增長７％，人均ＧＤＰ年增長則是５﹒０７％，香港的確無愧於四小龍之稱

。



＊港回歸後 ＧＤＰ遠勝英國＊



但這是因為英國的因素嗎？我們再看看英國自己的表現便知這更可能是一個負面因素。從

１９９７至２０２１年，英國實質ＧＤＰ只增長了４８﹒４％，遠遜香港的９０﹒８％，人均

ＧＤＰ也只是上升了２６﹒８６％，同樣比不上同期的香港。英國自己也管不好，如何可管好香

港？事實上，今天香港的人均ＧＤＰ早已超越了英國。



香港回歸後的經濟發展雖然及格，但她在這２５年間，卻曾經歷了多次磨難：亞洲金融風暴

、長達６年的通縮、金融海嘯、歐債危機、反國教運動、非法佔中、美國發動的貿易戰、黑暴事

件、美國搞的地緣政治，觸目驚心！但除了國際因素外，９７後２５年的香港民主程度又高於

９７前２５年的英佔時期，而英國的西方民主亦比香港成熟，不能不使人懷疑所謂民主這玩意，

並不見得是有利發展經濟的因素。



＊政治走了彎路 現回正軌＊



香港回歸以來，在政治上走了不少彎路，在摸索中前進，現在有可能已逐漸走上正軌。習近

平的七一講話，與其說是一種指導性講話，不妨說是一種對過去２５年的精確總結與論斷，香港

繼續前進的方向又再現眼前。要解讀其講話，可以用較深奧的辯證法哲學語言，但也可以用普通

常識。習主席說了些甚麼？最重要的部分應是４個「必須」︰全面準確貫徹一國兩制方針、堅持

中央全面管治權與特區高度自治權相統一、愛國者治港、保持香港的獨特地位與優勢。所謂「必

須」，便是一定要貫徹的，不能拖延，而且４個「必須」全都有針對性，亦即過去貫徹得不太理

想，否則何用提出？



西方國家不少不認同一國兩制的人總是認為一國與兩制充滿矛盾，不會成功。但在商業世界

中，一所母公司與其子公司擁有不同的管理制度與策略又有何奇？母公司與子公司產權可以一致

，子公司亦可以是一間有限公司，進行一些母公司不想做的項目。既然商業世界可以有母公司子

公司，為何一國兩制便不可行？



母公司對子公司可擁有全面管治權，這完全可體現在母公司有權把子公司的管理人員炒掉，

但在日常操作中，這無損於子公司的管理層有高度的自主權。若無出現大差錯，或一直沒違反母

公司所定下的方向，誰會無事找事干預其方向？只是香港這２５年來，一直有些人搞不清位置，

以為子公司可完全不理會母公司的主權與利益，甚至井水犯河水，涉事者不被炒掉才奇怪。



＊拒母公司管治 早晚丟職＊



愛國者治港更易理解。委派的ＣＥＯ及一眾公司高層，怎可能會找些熱衷於搞私幫生意，不

把公司利益放在第一位的人去擔任？疑人不用，用人不疑，此乃普通管理常識，但香港過去硬是

有一大批人頭腦發熱或是渾水摸魚，拒絕承認母公司的主權，公司要經歷一場地震是早晚之事，

失去職位與人無尤。在未來的一段很長時間，公司選人會十分慎重，若選舉辦法不能保證把權力

交給願意保護公司利益的人，便不會靠選舉制度去配置權力。２５年來，這個簡單的管理命題得

不到落實，是拖慢香港發展的重要元兇，當管理人才中都是愛國者當道時，選舉的適用性才會再

出現。



香港的獨特地位與優勢，中國當然不會放棄。一所母公司往往擁有多間子公司，後者又會有

不同品牌的產品。建立品牌不易，產品有了品牌後，大家都知其特性與優點，容易維持及推廣市

場份額，公司沒有誘因不去維護品牌。香港是自由市場，幾乎沒有關稅，資金自由流通，行使普

通法，這些優勢或特色市場熟悉得很，很多事香港做得到的，中國內地卻不方便，笨蛋才會自毀

長城，放棄自己的優勢。



儘管中國要面對極為複雜的國際局勢，但她的發展動力還是勢不可擋的。無論香港能否跟得

上，中國還是會向前跑，而且跑得很快。香港要跟得上，並且能與內地互相推進，對港對內地都

大有好處。時間耽擱得已太久，未來５年不快馬加鞭重新上路便趕不上了，所以習主席對香港還

有４個「希望」︰提高治理水準、增強發展動能、排解民生憂難、維護和諧穩定。他再加一點，

關心關愛青年人。只要熟悉近年的港情，便都一定明白這些希望全都是有的放矢，切中時弊。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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