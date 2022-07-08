《講股論勢－鄭廣復》美股受累緊縮貨幣政策，港股二萬四為強阻力

《講股論勢》阿特蘭大聯儲行根據截至７月１日取得的經濟數據預測，美國第二季ＧＤＰ按

季收縮２﹒１％，為連續兩季出現經濟收縮，反映美國已陷入所謂技術性經濟衰退。雖然本月仍

有大量次季經濟數據準備出籠，但要扭轉第二季經濟收縮的結果，可能性未必太大。



＊美國經濟衰退已成定局＊



６月３０日，美國公布５月份核心個人消費開支（ＰＣＥ），數據亦是聯儲局主要用以衡量

通脹的指標，ＰＣＥ按月維持０﹒３％升幅，按年升幅則由４﹒９％降至４﹒７％。同日公布的

５月份個人收支，個月收入按月維持增加０﹒５％，支出按月升０﹒２％，低於４月份的

０﹒６％，個人消費按月更跌０﹒４％，４月份為上升０﹒３％，再加上６月２９日公布的首季

ＧＤＰ數據，阿特蘭大聯儲行隨即將第二季ＧＤＰ預測，由６月２８日預期的增長０﹒７％，大

幅向下修訂至收縮１％。

在７月１日公布的５月份建築開支按月下跌０﹒１％（４月份上升０﹒８％），以及６月份

ＩＳＭ製造業ＰＭＩ為５３（４月份為５６﹒１）後，該行將次季ＧＤＰ進一步向下修訂至收縮

２﹒１％。由於消費開支及企業投資對ＧＤＰ最具影響力，故即使仍有第二季經濟數據準備公布

，結果相信亦不能扭轉經濟收縮的命運。不過，經濟衰退若令國際油價大跌，例如跌至每桶９０

美元，或許可令聯儲局減慢加息步伐，但停止加息言之尚早，停止縮表更不可能。



＊聯儲局應縮表至疫情前水平＊



當局有必要收回２０２０年初疫情爆發初期向金融市場注入的巨量流動性，但以目前每月合

共縮表９５０億美元計，一年縮表１﹒１４萬億美元。然而，聯儲局資產負債表規模由２０２０

年２月約４﹒１萬億美元，急升至今年４月逾８﹒９６萬億美元，假如當局認為疫情影響已經結

束，起碼要將規模縮回約４萬億美元水平，即要縮近５萬億美元，以目前的速度需時約４年零５

個月。若聯儲局不盡快縮表，不久之後經濟轉差時，當局又要擴表，如此資產負債表退兩步進五

步如何收科？



＊美股由最高位跌五成方見底＊



在壓抑異常高通脹與支持經濟增長之間，央行根本無選擇的空間，壓抑高通脹必然是先行手

段，因為通脹遲遲不下，最終亦會打擊經濟。經濟一定要增長，不能接受收縮嗎？不論各國政府

或央行如何努力，都絕不可能阻止經濟衰退，盛極而衰循環不息，這是定律！若然經濟衰退即將

降臨，美股會否如「末日博士」魯賓尼所言，要由現水平再跌五成才可回穩？我不會否定任何推

斷，但認為可能性不大。我依然維持之前的觀點－美股由歷史高位下跌約五成才有機會見底回升

。



＊恒指２４０００為後市重要阻力＊



至於港股，筆者在３月１５日恒指跌至１８２３５點當日發文表示指數已見底，而反彈目標

２１６００點水平亦快速到達。目前恒指大約處於１９５００至２２５００點之間橫行，６月以

來則大約在２１０００至２２５００點之間整固，以簡單的技術分析，向上突破，量度目標為

２４０００點，略破２００日線。以２０２１年以來的最大跌幅計（２９４９０至１８２３５）

，反彈５０％可見２３８６２點，由此推斷，２４０００點為後市首個重大反彈阻力位。美國５

月份通脹率為８﹒６％，其他西方主要經濟體亦處於高通脹環境，但內地５月份通脹率只有

２﹒１％，在西方經濟體皆傾向收緊貨幣政策之際，內地貨幣政策偏向適度寬鬆，故我對港股後

市看法未如部分市場人士般悲觀。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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