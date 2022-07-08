  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2022 16:26

《講股論勢－鄭廣復》美股受累緊縮貨幣政策，港股二萬四為強阻力

　　《講股論勢》阿特蘭大聯儲行根據截至７月１日取得的經濟數據預測，美國第二季ＧＤＰ按
季收縮２﹒１％，為連續兩季出現經濟收縮，反映美國已陷入所謂技術性經濟衰退。雖然本月仍
有大量次季經濟數據準備出籠，但要扭轉第二季經濟收縮的結果，可能性未必太大。
　
＊美國經濟衰退已成定局＊
　
　　６月３０日，美國公布５月份核心個人消費開支（ＰＣＥ），數據亦是聯儲局主要用以衡量
通脹的指標，ＰＣＥ按月維持０﹒３％升幅，按年升幅則由４﹒９％降至４﹒７％。同日公布的
５月份個人收支，個月收入按月維持增加０﹒５％，支出按月升０﹒２％，低於４月份的
０﹒６％，個人消費按月更跌０﹒４％，４月份為上升０﹒３％，再加上６月２９日公布的首季
ＧＤＰ數據，阿特蘭大聯儲行隨即將第二季ＧＤＰ預測，由６月２８日預期的增長０﹒７％，大
幅向下修訂至收縮１％。
　　在７月１日公布的５月份建築開支按月下跌０﹒１％（４月份上升０﹒８％），以及６月份
ＩＳＭ製造業ＰＭＩ為５３（４月份為５６﹒１）後，該行將次季ＧＤＰ進一步向下修訂至收縮
２﹒１％。由於消費開支及企業投資對ＧＤＰ最具影響力，故即使仍有第二季經濟數據準備公布
，結果相信亦不能扭轉經濟收縮的命運。不過，經濟衰退若令國際油價大跌，例如跌至每桶９０
美元，或許可令聯儲局減慢加息步伐，但停止加息言之尚早，停止縮表更不可能。
　
＊聯儲局應縮表至疫情前水平＊
　
　　當局有必要收回２０２０年初疫情爆發初期向金融市場注入的巨量流動性，但以目前每月合
共縮表９５０億美元計，一年縮表１﹒１４萬億美元。然而，聯儲局資產負債表規模由２０２０
年２月約４﹒１萬億美元，急升至今年４月逾８﹒９６萬億美元，假如當局認為疫情影響已經結
束，起碼要將規模縮回約４萬億美元水平，即要縮近５萬億美元，以目前的速度需時約４年零５
個月。若聯儲局不盡快縮表，不久之後經濟轉差時，當局又要擴表，如此資產負債表退兩步進五
步如何收科？
　
＊美股由最高位跌五成方見底＊
　
　　在壓抑異常高通脹與支持經濟增長之間，央行根本無選擇的空間，壓抑高通脹必然是先行手
段，因為通脹遲遲不下，最終亦會打擊經濟。經濟一定要增長，不能接受收縮嗎？不論各國政府
或央行如何努力，都絕不可能阻止經濟衰退，盛極而衰循環不息，這是定律！若然經濟衰退即將
降臨，美股會否如「末日博士」魯賓尼所言，要由現水平再跌五成才可回穩？我不會否定任何推
斷，但認為可能性不大。我依然維持之前的觀點－美股由歷史高位下跌約五成才有機會見底回升

　
＊恒指２４０００為後市重要阻力＊
　
　　至於港股，筆者在３月１５日恒指跌至１８２３５點當日發文表示指數已見底，而反彈目標
２１６００點水平亦快速到達。目前恒指大約處於１９５００至２２５００點之間橫行，６月以
來則大約在２１０００至２２５００點之間整固，以簡單的技術分析，向上突破，量度目標為
２４０００點，略破２００日線。以２０２１年以來的最大跌幅計（２９４９０至１８２３５）
，反彈５０％可見２３８６２點，由此推斷，２４０００點為後市首個重大反彈阻力位。美國５
月份通脹率為８﹒６％，其他西方主要經濟體亦處於高通脹環境，但內地５月份通脹率只有
２﹒１％，在西方經濟體皆傾向收緊貨幣政策之際，內地貨幣政策偏向適度寬鬆，故我對港股後
市看法未如部分市場人士般悲觀。
《經濟通資深市場分析師　鄭廣復》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態08/07/2022
【安倍遇刺】安倍「三支箭」招惹政治仇殺？
人氣文章財經熱話08/07/2022
油價大幅反彈惟大行意見分歧　三桶油升唔起
人氣文章FOCUS08/07/2022
【FOCUS】新冠亞變種沒完沒了　總理籲艱苦努力穩經濟
人氣文章財經熱話08/07/2022
約翰遜辭職英鎊反彈　匯控渣打造好　邊隻較值博？
人氣文章財經熱話08/07/2022
【大市悶局】張智威料港股區間上落　兩股份受惠內地谷經濟！
人氣文章財經熱話08/07/2022
【食胡時機到？】阿里巴巴飆逾近4% 溫鋼城料上望空間有限　籲適時減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金