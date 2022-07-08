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08/07/2022 09:19

【聚焦人幣】人幣中間價升４５點子，報６﹒７０９８兩連揚

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９８，較
上個交易日升４５點子，實現兩連揚，上個交易日報６﹒７１４３。
　　投資者等待美國周五（８日）公布最新就業報告，以判斷通脹是否觸頂及聯儲局貨幣政策方
向，美元持穩。英國首相約翰遜辭職令政局明朗化，英鎊走高。美匯指數於紐約時段尾盤報
１０７﹒０７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７０９８　　－４５﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８２２０　－１６４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９３３４　　－３５﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５５０　　　－６﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０６７３　＋６４２﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５９２２　＋３８５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒１４３３　＋１４５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７９１０　＋１１４﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８８８２　－３１４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒１７２９　＋２３８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５９９　　　＋８﹒６０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒４１２１　　－８６﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４９５９　　－４９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９３﹒６９００　　－８２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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