【聚焦人幣】人幣中間價升４５點子，報６﹒７０９８兩連揚

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９８，較

上個交易日升４５點子，實現兩連揚，上個交易日報６﹒７１４３。

投資者等待美國周五（８日）公布最新就業報告，以判斷通脹是否觸頂及聯儲局貨幣政策方

向，美元持穩。英國首相約翰遜辭職令政局明朗化，英鎊走高。美匯指數於紐約時段尾盤報

１０７﹒０７。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７０９８ －４５﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８２２０ －１６４﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９３３４ －３５﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５５０ －６﹒７０

１英鎊╱人民幣 ８﹒０６７３ ＋６４２﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５９２２ ＋３８５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒１４３３ ＋１４５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７９１０ ＋１１４﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８８８２ －３１４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒１７２９ ＋２３８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９９ ＋８﹒６０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒４１２１ －８６﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９５９ －４９﹒００

１人民幣╱韓元 １９３﹒６９００ －８２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

