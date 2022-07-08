【聚焦人幣】人幣中間價升４５點子，報６﹒７０９８兩連揚

《經濟通通訊社８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７０９８，較
上個交易日升４５點子，實現兩連揚，上個交易日報６﹒７１４３。
投資者等待美國周五（８日）公布最新就業報告，以判斷通脹是否觸頂及聯儲局貨幣政策方
向，美元持穩。英國首相約翰遜辭職令政局明朗化，英鎊走高。美匯指數於紐約時段尾盤報
１０７﹒０７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７０９８ －４５﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８２２０ －１６４﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９３３４ －３５﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８５５０ －６﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒０６７３ ＋６４２﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５９２２ ＋３８５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒１４３３ ＋１４５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７９１０ ＋１１４﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８８８２ －３１４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒１７２９ ＋２３８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５９９ ＋８﹒６０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒４１２１ －８６﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４９５９ －４９﹒００
１人民幣╱韓元 １９３﹒６９００ －８２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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