《鍾之日記》外圍亂港股飄忽，獲唱好阿里衝高

《鍾之日記》７月８日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



市場對通脹的憂慮暫時減退，加上憧憬中國出招刺激經濟，商品回穩，美股三大指數連續兩

日集體收漲，創近兩周來最大升幅。但日本前首相安倍晉三突被槍擊，震撼市場，避險推動日圓

回升，拖累港股盤中曾轉跌，最終仍能升近百點收市。

恒指高開３１８點，報２１９６１，重上１０天線（約２１９００），升幅隨即收窄，臨近

中午曾僅升９點，報２１６５２。港股午後更升勢不保，一度轉跌２８點，低見２１６１４。隨

即買盤吸納，大市止跌回升。最終恒指升８２點或０﹒３８％，收報２１７２５點；國指收報

７５５１點，升１２點或０﹒１７％；科技股指數全日收報４８０８，升２８點或０﹒６％。

李寧（０２３３１）公布曾華鋒退任公司首席財務官職務，股價午後一度低見７０﹒７５元

，收市跌２﹒３％，報７１﹒９元。恒指成份股表現最差是藥明生物（０２６６９），全日挫

３﹒３％。藍籌表現最好是石藥（０１０９３），全日飆５﹒９％。



＊滬指低收８點，全周累跌０﹒９％＊



美國或降低對中國商品加徵的關稅，不過國務院總理李克強喊話穩經濟還需艱苦努力，需實

施更多政策支撐，加上內地疫情持續，國家衛健委強調各地要確保「７＋３」管控政策落實、落

地、落細。Ａ股三大指數集體高開，隨後快速跳水翻綠，盤中延續弱勢震盪。滬綜指高開

０﹒４７％後轉跌，收跌０﹒２５％，報３３５６﹒０８點，本周累計跌０﹒９％。深成指今收

跌０﹒６１％，創業板指則跌１﹒１３％。

個股漲多跌少，兩市逾２５００個股上漲，工信部公告「通信行程卡」查詢結果的覆蓋時間

範圍由１４天調整為７天，旅遊、餐飲、消費電子等強勢走高，光伏、鋰電股大幅回調，軍工、

化工、農業股重挫。

人民銀行連續第五日逆回購規模維持在３０億元人民幣，當日實現淨回籠７０億元人民幣。

公開市場本周累計收水３８５０億元人民幣，單周回籠規模創三個月來新高。滬深兩市全日成交

１０２９４億元人民幣，為連續第１２個交易日突破１萬億元，惟成交較上日減少２﹒２％。



＊中資行籲買入，阿里創近五個月高＊



美股三大指數創近兩周來最大升幅，納指更升逾２％，其中反映中概股表現的金龍中國指數

收報８１０３，升３﹒９５％，主要中概股跟隨美股反彈。阿里（０９９８８）獲交銀國際唱好

，全日股價升３﹒７％，報１２１元，盤中高見１２２元，創接近五個月新高。

交銀國際上調阿里６月季度利潤增速約２個百分點，目標價從１５５元略上調至１５６港元

，對應２０２２年市盈率２１倍，交銀國際認為阿里估值吸引，維持「買入」評級。報告預計阿

里２０２３年財年第１季度收入同比降３％，調整後ＥＢＩＴＡ利潤率１４％，同比降６個百分

點。

嗶哩嗶哩（０９６２６）全日升３﹒１％，百度（０９８８８）升２％，至於其餘科網股走

向個別，網易（０９９９９）升０﹒７％，快手（０１０２４）升０﹒５％，騰訊

（００７００）、小米（０１８１０）揚０﹒３％，京東集團（０９６１８）則跌０﹒６％。



＊硅料價創近十年高，光伏股齊揚＊



國家能源局組織召開６月份全國可再生能源開發建設形勢分析會，會議要求，加快推進重大

水電、抽水蓄能和大型風電光伏基地等可再生能源重大工程、重大項目建設。內地《證券時報》

報道，在最近幾周時間裏，硅料價格幾乎一周上一個新的台階，２８萬元人民幣╱噸、２９萬元

╱噸，再到本周觸及３０萬元人民幣╱噸，這一價格水平創下了近１０年新高。而去年，由於硅

料價格持續上漲，曾出現硅片、電池、元件等環節開工率大幅下調的情況。如今，相似的一幕再

度出現，市場也開始傳聞下游開工率大面積下調。

能源局稱要加快推進可再生能源重大工程，新能源板塊以光伏股表現較好。信義玻璃

（００８６８）連升２日，升１﹒９％，新特能源（０１７９９）連升２日，升１﹒４％，協鑫

科技（０３８００）升１﹒８％，建滔積層板（０１８８８）升０﹒７％，信義光能

（００９６８）升０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

