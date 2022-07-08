【新冠肺炎】「通信行程卡」查詢結果覆蓋時間由１４天減為７天

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明８日北京專電》工信部發布公告，即日起「通信行程卡」查

詢結果的覆蓋時間範圍由「１４天」調整為「７天」。短信、網頁、微信小程序、支付寶小程序

、「通信行程卡」ＡＰＰ等查詢渠道同步進行應用版本更新。

「通信大數據行程卡」使用指南中的表述也有變化，已改為「可以免費為用戶提供本人過往

７天內到訪過的國家（地區）和連續停留滿４小時的國內城市證明。」

