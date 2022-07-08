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08/07/2022 13:09

【安倍遇刺】蔡英文：對安倍遭槍擊感驚訝，嚴厲譴責暴力不法行為

　　《經濟通通訊社８日專訊》在台灣，總統蔡英文在臉書發文表示，接獲日本前首相安倍晉三
在行程中遭到槍擊的訊息，感到驚訝與不捨，嚴厲譴責暴力不法行為。
　　蔡英文在臉書寫道：安倍前首相不僅是我的好朋友，更是台灣最堅定的摯友，長年以來力挺
台灣，推動台日關係進展不遺餘力。希望安倍前首相能儘速脫離險境，希望我們的好朋友，能夠
有平安的消息傳來。（ｃｔ）

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