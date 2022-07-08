【新冠肺炎】全國昨增本土陽性３７８宗，上海ＫＴＶ爆疫暫緩開放

《經濟通通訊社８日專訊》內地新冠疫情持續，全國昨日新增本土確診及無症狀感染合計
３７８宗。國家衛健委公布，７日報告新增確診病例９７宗。其中境外輸入病例５０宗，含４宗
由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例４７宗（上海１７宗，安徽１７宗，內蒙古４宗，福建
３宗，廣東３宗，江蘇２宗，陝西１宗）。
全國報告新增無症狀感染者３８１宗，其中境外輸入５０宗，本土３３１宗（安徽１４０宗
，江蘇６７宗，山東６６宗，上海２８宗，福建１４宗，陝西８宗，廣東４宗，廣西２宗，海南
２宗）。
＊山東臨沂一中學逾２０００人集中隔離＊
上海昨日新增本土新冠肺炎確診病例１７宗和無症狀感染者２８宗，均在隔離管控中發現。
上海近日有多宗病例曾到多間ＫＴＶ，官方宣布全上海的ＫＴＶ暫緩開放，並對違規營業造成疫
情蔓延的場所立案調查。
山東省報告昨無新增本土確診病例，新增本土無症狀感染者６６宗，均在臨沂。臨沂市蘭山
區在集中隔離點核酸檢測中，發現１名與首發病例相關聯的陽性人員，系臨沂某中學學生。考慮
到學生接觸密集程度高、風險大，對全體教職工和學生共計２１１２人落實集中隔離措施。
（ｃａ）
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