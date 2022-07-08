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即市新聞

08/07/2022 08:29

【大國博弈】印度搜查ｖｉｖｏ辦事處，查封５８００萬美元及金條

　　《經濟通通訊社８日專訊》印度執法局以涉嫌洗黑錢為由，派人搜查中國手機廠商ｖｉｖｏ
及經銷商的數十個辦事處，共查獲１１９個銀行帳戶，涉及４６﹒５億盧比，折合５８００多萬
美元、７３０萬盧比現金以及２公斤金條。當局又指，已有大筆資金匯到中國，避過在印度繳納
稅款。
　　根據印度執法局的聲明，執法局突擊搜查了４８個地點，發現ｖｉｖｏ向境外匯出了
６２４７﹒６億盧比（大約相當於其印度銷售額的一半），主要匯往中國，進行這些匯款是為了
令印度註冊的公司有巨額虧損，以避免在印度納稅。
　　自中印兩國２０２０年在喜馬拉雅邊境發生衝突以來，印度當局加強了對中國公司的審查。
這已不是印度第一次向中國手機製造企業發起調查，此前以違反外匯法為由扣押小米
（０１８１０）的７﹒２５億美元存款，以及指控華為操縱帳簿逃稅。《彭博》早前亦報道，印
度正在就中興通訊和ｖｉｖｏ的當地子公司涉嫌財務不當展開調查。
　
＊中方：頻繁調查挫傷在印投資信心＊
　
　　對於印方的舉動，中國駐印度使館發言人王小劍回應稱，中方正在密切關注此事。印方頻繁
調查中國企業的做法不僅擾亂了企業正常經營活動，損害企業商譽，更阻礙了印營商環境改善，
挫傷了包括中國企業在內的各國市場主體在印投資經營的信心與意願。
　　王小劍強調，中印經貿關係的本質是互利共贏。２０２１年中印雙邊貿易額歷史性突破千億
美元，充分體現了兩國經貿合作的巨大潛力和廣闊前景。中方希望印方依法合規調查執法，切實
為中國企業在印投資經營提供公平、公正、非歧視的營商環境。（ｊｔ）

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