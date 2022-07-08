《神州縱橫－凌昆》美國遏華進新階段

《神州縱橫》最近中國的地緣戰略環境進一步惡化，美國一重又一重的不斷添加對華包圍網

，特別是更積極拉攏歐洲參與。對此新形勢中國看來已有所警惕，但仍須有強力的反制部署。



＊美國力拉歐洲反華＊



美國的最新包圍行動是左右開弓兩頭並進。先是在亞太組成美英日澳紐的「藍色經濟夥伴」

聯盟，望可由此加強對南太平洋地區的外交及經濟活動支持，從而抗衡中國日漸增大的影響力。

另一面是借歐盟、北約及Ｇ７等一系列峰會拉歐洲盟友反華。如歐盟要與美國成立６０００億美

元的基金對抗中國「一帶一路」，歐委會主席更稱要以此「取代中國」。北約的「新戰略」更首

次提到中國，指中國是北約的「對手」（ａｄｖｅｒｓａｒｙ）及「系統性挑戰」。Ｇ７的聲明

則完全吸納了美國的經典反華抹黑。

因此，美國國安顧問沙利文所說的Ｇ７與北約等對華取態與美國趨同殊非虛言。歐美等西方

陣營確實是在組建反華的「新八國聯軍」。至此美國的重重對華包圍圈已初步形成，今後還將增

添新機制及深化發展。對這個新形勢中國必須有深入認識並作出應變、反制部署。目前內地評論

已開始警覺到新威脅，但對其程度尚未深切掌握，雖然包圍圈也在發展中，其前景亦有不確定性

，但中國必須避免低估西方反華的趨同性。親中評論每過分強調美國與盟友間的矛盾，而看輕了

在反華上的共同基礎，但隨著中國日益強大，這個基礎將會深化。西方反華都建立在對中國的恐

懼上，怕中國損害其一直以來主導世界的霸權紅利；和動搖其政經體制的基石及吸引力。這亦即

撼動西方資本主義文明的支柱。



＊西方反華因怕中國強大＊



美國反華策略正由建設多重包圍圈而進入全新的２﹒０階段。小布殊時代啟動「重返亞洲」

策略，奧巴馬政府全面推行，乃美國積極遏制中國的首階段。這時反華除借用日美同盟外，基本

上是美國獨自行動。到了特朗普時代，除了發動經貿戰以深化遏制中國外，還有重大創新：丟掉

單幹的「重返亞洲」轉向拉幫結派，第一步是組建「美日印澳」四方反華同盟，令遏制中國躍進

第二階段。拜登上台後全面弘揚了拉幫結派的做法，並層層加碼花樣翻新。美國之變實際上甚明

反了單靠其一國之力已不能有效遏制中國，故要及早拉攏盟友反華，而所利用的就是恐懼：日本

怕獨大的中國報復，故死了心跟美國反華。歐洲也因西方文明影響日減怕被中國在國際上擠壓，

轉由欣賞中國轉向與美國抱團取暖。過去「八國聯軍」是列強對華恃強凌弱，今天「新八國聯軍

」卻是從弱勢出發，怕東風壓倒西風。在新形勢下中國的策略也更深度調整了，特別是其多極世

界思維及對美忍讓政策，均將日益不合時宜。《資深評論員 凌昆》



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