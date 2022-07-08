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08/07/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》美國遏華進新階段

　　《神州縱橫》最近中國的地緣戰略環境進一步惡化，美國一重又一重的不斷添加對華包圍網
，特別是更積極拉攏歐洲參與。對此新形勢中國看來已有所警惕，但仍須有強力的反制部署。
　
＊美國力拉歐洲反華＊
　
　　美國的最新包圍行動是左右開弓兩頭並進。先是在亞太組成美英日澳紐的「藍色經濟夥伴」
聯盟，望可由此加強對南太平洋地區的外交及經濟活動支持，從而抗衡中國日漸增大的影響力。
另一面是借歐盟、北約及Ｇ７等一系列峰會拉歐洲盟友反華。如歐盟要與美國成立６０００億美
元的基金對抗中國「一帶一路」，歐委會主席更稱要以此「取代中國」。北約的「新戰略」更首
次提到中國，指中國是北約的「對手」（ａｄｖｅｒｓａｒｙ）及「系統性挑戰」。Ｇ７的聲明
則完全吸納了美國的經典反華抹黑。
　　因此，美國國安顧問沙利文所說的Ｇ７與北約等對華取態與美國趨同殊非虛言。歐美等西方
陣營確實是在組建反華的「新八國聯軍」。至此美國的重重對華包圍圈已初步形成，今後還將增
添新機制及深化發展。對這個新形勢中國必須有深入認識並作出應變、反制部署。目前內地評論
已開始警覺到新威脅，但對其程度尚未深切掌握，雖然包圍圈也在發展中，其前景亦有不確定性
，但中國必須避免低估西方反華的趨同性。親中評論每過分強調美國與盟友間的矛盾，而看輕了
在反華上的共同基礎，但隨著中國日益強大，這個基礎將會深化。西方反華都建立在對中國的恐
懼上，怕中國損害其一直以來主導世界的霸權紅利；和動搖其政經體制的基石及吸引力。這亦即
撼動西方資本主義文明的支柱。
　
＊西方反華因怕中國強大＊
　
　　美國反華策略正由建設多重包圍圈而進入全新的２﹒０階段。小布殊時代啟動「重返亞洲」
策略，奧巴馬政府全面推行，乃美國積極遏制中國的首階段。這時反華除借用日美同盟外，基本
上是美國獨自行動。到了特朗普時代，除了發動經貿戰以深化遏制中國外，還有重大創新：丟掉
單幹的「重返亞洲」轉向拉幫結派，第一步是組建「美日印澳」四方反華同盟，令遏制中國躍進
第二階段。拜登上台後全面弘揚了拉幫結派的做法，並層層加碼花樣翻新。美國之變實際上甚明
反了單靠其一國之力已不能有效遏制中國，故要及早拉攏盟友反華，而所利用的就是恐懼：日本
怕獨大的中國報復，故死了心跟美國反華。歐洲也因西方文明影響日減怕被中國在國際上擠壓，
轉由欣賞中國轉向與美國抱團取暖。過去「八國聯軍」是列強對華恃強凌弱，今天「新八國聯軍
」卻是從弱勢出發，怕東風壓倒西風。在新形勢下中國的策略也更深度調整了，特別是其多極世
界思維及對美忍讓政策，均將日益不合時宜。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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