【上海特寫】恢復堂食，上海餐飲業仍面臨多重挑戰

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕８日上海專電》在關停逾三個月後，呂禮基在上海經營的高

端日本料理餐廳終於在６月２９日恢復堂食。重新開門迎客的一個禮拜，餐廳並沒有等來「報復

性堂食」，而是必須面對一個消費者信心下降的疲弱市場。

「雖然現在每日都有訂位，但客流量還沒有回到以往的水平」，呂禮基在接受《經濟通通訊

社》採訪時表示，這次解封之後，上海餐飲業仍面臨著多重挑戰，首先是上海本地居民在封控之

後消費意欲下降，同時外地遊客有所減少，對餐廳客流量也是一大拖累。而從餐廳經營方面來說

，封控期間的房租已經成為許多經營者沉重的負擔，而且在遭遇長久的封控之後，許多外地來滬

打工者短期內選擇返回自己的家鄉，導致上海餐廳服務員短缺，現時招工難也是一個大問題。

上海早在６月１日就已宣布啟動復工復產，但餐廳堂食直到６月２９日才正式開放。在７月

２日至７月３日上海恢復堂食後的首個周末，不少餐廳的客流量回到疫情前的６０％至８０％，

但這一客流量是否能夠保持還有待觀察，因為疫情始終是籠罩在餐廳經營者頭上的陰霾，只要一

個商場或一間店鋪出現陽性病例就必須再度關閉，將所有的努力付之一炬。面對這些前所未有挑

戰和未知數，許多餐廳選擇通過打折促銷來吸引客戶。



＊餐廳打折自救，行業整合將加速＊



呂禮基的日料餐廳「三合遊膳」餐廳在重開後也做了較大力度的促銷活動，原本６００多元

人民幣的天婦羅單人套餐現在只要２９８元。他希望通過優惠套餐吸引客流，再用創意料理真正

抓住客人的胃，培養回頭客。

比起其他許多掙扎求生的餐廳，呂禮基算十分幸運，他的餐廳租賃的是國企物業，可以享受

到６個月的免租期，這已經是「贏在了起跑線」，也是他堅持用品質留住客人的底氣。而與其同

時，不少中小餐飲店已經扛不住疫情的反復，或是關門或是轉讓。這也讓許多連鎖餐飲品牌以及

資金實力雄厚的餐廳老闆看到了機會。

呂禮基表示，這次解封之後，高端餐飲恢復情況要好於中低端的餐飲，因此他相信上海高端

餐飲市場仍有機遇，會積極地去收購和改造其他餐廳，現在的市場處於谷底，正是做長遠投資的

最好時間段。

招商證券（香港）在最新發布的報告中指出，本輪疫情加速了國內餐飲行業整合，為連鎖餐

廳的擴張留下了更多空間。隨著中國政府放鬆了外出用餐和旅行的限制，以及消費者對這些政策

的熱情反應，預計今年下半年餐飲企業業績有望反彈。其中，中端餐飲企業（如海底撈）和大眾

市場連鎖餐廳（如百勝中國）將在下半年迎來反彈。鑒於餐館的高經營槓桿，它們的盈利有望大

幅反彈。

