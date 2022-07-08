【人行操作】人行續３０億逆回購利率持平，本周收水３８５０億元

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行連續第五日逆回購規模維持在３０億元（人民幣．下同
），今日進行的３０億元７天期逆回購，中標利率持平２﹒１％。今日有１００億元逆回購到期
，當日實現淨回籠７０億元。
進入７月，人行連續六個交易日回籠資金，共收水４３５０億元。公開市場本周共４０００
億元逆回購到期，累計收水３８５０億元。（ｃａ）
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