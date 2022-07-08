【大國博弈】協助起底中國異見分子，美國國土安全部僱員遭起訴

《經濟通通訊社８日專訊》旅居美國洛杉磯的藝術家陳維明於去年６月在美國展出一個名為

《中共病毒》的雕像，一個月後雕像被人燒毀。五名涉嫌騷擾陳維明的人士周四（７日）遭美國

聯邦大陪審團起訴，罪名包括妨礙司法、賄賂、作出虛假陳述、串謀進行跨州騷擾，以及串謀充

當中國政府的代理人等罪名，被控五人中包括一名美國國土安全部現僱員和一名前僱員。

根據聯邦大陪審團起訴書，在美國國土安全部工作了１５年的驅逐事務官米勒，以及國土安

全部退休執法人員、現任私家偵探的泰勒，被指從美國政府數據庫中獲取華人活動人士的信息，

並將這些信息交給涉案的另兩名被告。

至於另外三名被告分別為劉藩、孫強和茲布里斯，其中孫強是一名中國科技公司的僱員，目

前仍然在逃。綜合案情及媒體報道，劉藩和茲布里斯被指在孫強的指揮下，負責破壞陳維明所創

作的《中共病毒》雕像：茲布里斯曾以潛在買家的名義接觸陳維明，在其工作室安裝了多個攝像

頭；劉藩則試圖通過一名私家偵探去賄賂美國稅務局工作人員，以取得一名異議人士的報稅信息

，但該私家偵探暗中和執法人員合作，導致其計劃沒有成功。（ｅｙ）（ｚｚ）



