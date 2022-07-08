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08/07/2022 11:39

【大國博弈】解放軍東部戰區於台島周邊海空組織多軍兵種警巡演練

　　《經濟通通訊社８日專訊》據「東部戰區」微信公眾號今日消息，東部戰區新聞發言人施毅
陸軍大校表示，近日，解放軍東部戰區在台島周邊海空域組織多軍兵種聯合戰備警巡和實戰化演
練。近來美方在台灣問題上動作不斷，給「台獨」分裂勢力撐腰打氣，這完全是徒勞的，只會擾
亂台海和平、加劇地區緊張。台灣是中國的一部分。戰區部隊時刻保持高度戒備，持續加強練兵
備戰，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定，堅決粉碎任何「台獨」圖謀。
　　美國共和黨籍參議員斯科特（Ｒｉｃｋ　Ｓｃｏｔｔ）７月７日至９日率團到訪台灣，他將
與蔡英文會面。據悉，斯科特和訪問團成員亦會與台行政院長蘇貞昌會面，並接受台外交部長吳
釗燮款宴，以及與台行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮視像會晤。雙方會就包括台美安
全與經貿關係在內的議題交換意見。
　　中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，昨日應約與美軍參謀長聯席會議主席米利視像通話。中
方提出，要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關
係和台海穩定。李作成強調，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，如果
有人肆意挑釁，必然遭到堅定反制回擊，中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整。（ｗｌ）

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