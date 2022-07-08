【內房困局】克爾瑞：６月百家房企融資環比降近１２％償債潮持續

《經濟通通訊社８日專訊》克而瑞研究中心的最新數據顯示，６月１００家典型房企的融資

總量為５８７﹒０６億元（人民幣．下同），環比減少１１﹒８％，同比減少６２﹒６％。上半

年，房企累計融資總量為４１２６億元，環比２０２１年下半年減少１９％，同比減少４９％，

房企融資壓力持續凸顯。另外，７月將有５１筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分之後約為

７４０億元，環比增加１５﹒８％，償債潮仍在持續。

對於６月房企融資量環比繼續減少，克而瑞研究中心認為，主要是６月民營房企融資量環比

下降較大所致，可見民營房企難融資的問題依然明顯。從融資結構來看，６月，１００家典型房

企境內債權融資５０７億元，環比減少３﹒２％，同比減少２０﹒９％；境外債權融資１０億元

，環比減少８５﹒８％，同比減少９７﹒７％。克而瑞指出，６月房企境外發債環比大幅減少是

由於５月有中梁和大唐因為交換要約而發行了３筆大額優先票據，６月房企境外發債仍然持續低

迷。



＊頭部優質房企融資優勢明顯＊



從融資成本看，６月１００家典型房企新增債券類融資成本３﹒４７％，環比下降１﹒１４

個百分點，同比下降２﹒７２個百分點。其中境外債券融資成本６﹒３％，環比下降３﹒８５個

百分點，同比下降２﹒６３個百分點；境內債券融資成本僅為３﹒３７％，頭部優質房企融資優

勢明顯。克而瑞指出，境外債券融資成本下降主要是由於６月萬科（０２２０２）

（深：０００００２）香港於境外發行了５﹒１億元中期票據，利率僅３﹒５５％ ，降低了整

體境外融資成本。

該機構還稱，６月房企共有４４筆債券到期，金額共計６３９億元，環比增加６８﹒６％，

又一波償債潮到來。正榮地產（０６１５８）、大發地產（０６１１１）和寶龍地產

（０１２３８）在６月到期的幾隻公司債已經通過了展期方案，而佳兆業（０１６３８）到期的

４隻境外優先票據、新力（０２１０３）到期的一隻優先票據以及華夏幸福

（滬：６００３４０）的一筆境外債則出現了實質性違約。

另外，７月將有５１筆債券到期，剔除掉已經提前贖回的部分之後約為７４０億元，環比增

加１５﹒８％。（ｗｌ）

