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即市新聞

08/07/2022 14:24

【數據前瞻】機構料６月ＣＰＩ同比漲幅擴至２﹒４％，創近兩年高

　　《經濟通通訊社８日專訊》統計局將於明日（９日）公布６月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據。據《路
透》綜合約３０家機構預估中值顯示，「豬油共振」以及低基數等因素，料推動６月ＣＰＩ同比
上行至２﹒４％，創２０２０年８月以來最高水平（５月ＣＰＩ同比漲２﹒１％）。與此同時，
儘管國際油價高位震盪，但原材料價格小幅下行，以及上年同期高基數效應，料帶動６月ＰＰＩ
同比漲幅進一步縮窄至６％，創２０２１年３月以來最小漲幅（５月ＰＰＩ同比漲６﹒４％）。
　　華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，食品方面，６月豬肉價格小幅回升，但鮮菜、雞蛋、水
果和水產品等價格均有所下跌，食品價格環比延續跌勢。成品油方面，６月汽油零售均價上漲
６﹒７％。她稱，５－６月是疫情之後的第一階段修復期，重心更多在保供給，消費和服務業修
復仍然偏慢，核心ＣＰＩ環比漲價壓力大概會在７－８月體現。而海外加息和衰退預期引發對原
油、有色等需求前景的擔憂，油價高位回落，銅、鋁價格繼續下跌；而國內需求疲弱，水泥和鋼
材價格大跌，同時還帶動上游焦炭、焦煤、鐵礦石等價格下跌。
　　在二季度貨幣政策保持較為寬鬆的流動性以及偏低的資金利率後，經濟運行逐漸從疫情衝擊
下走出，市場由此開始擔憂流動性是否將進入拐點。浙商證券首席經濟學家李超認為，隨著經濟
回暖、就業市場改善，預計調查失業率數據逐步回落，保就業目標將逐步退出人行首要目標。下
半年人行的首要目標或將由穩增長保就業切換為物價穩定，貨幣政策基調也將因此轉變。
（ｗｌ）

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