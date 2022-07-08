  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2022 16:35

【數據前瞻】機構料６月美元計進出口增速放緩，貿易順差略收窄

　　《經濟通通訊社８日專訊》中國海關將於下周三（１３日）公布６月貿易數據。據《路透》
綜合約２０家機構預估中值顯示，受海外需求減弱、去年基數逐漸抬高等影響，內地６月出口同
比料增長１２％，低於５月升幅、但仍維持兩位數增長（５月出口同比增１６﹒９％）；當月進
口同比增速料亦放緩至３﹒９％（５月進口同比增４﹒１％），貿易順差略跌至７５７億美元
（５月貿易順差７８７﹒６億美元）。
　　瑞銀證券首席中國經濟學家汪濤指出，６月疫情對物流和海關清關帶來的擾動應繼續減弱。
不過，６月南韓出口和進口均弱於５月，尤其是對華出口以及自華進口同比增速分別走弱至同比
下跌１％和增長２４％，沿海港口外貿貨物吞吐量同比跌幅從０％走弱至同比下跌４％。
　　不過，中信證券宏觀經濟首席分析師程強看法偏樂觀。他認為，儘管市場擔心美歐經濟衰退
，但短期來看外需的增長仍然具有韌性，信貸增長接力居民儲蓄回落仍對消費有支撐，綜合基數
因素，預計內地６月出口同比增速將達到２０％；而綜合出口需求和國內需求的回升，預計進口
增速將回升至８％左右。
　　商務部周四（７日）表示，預計６月中國外貿仍將維持較高增長，不過下半年接訂單拓市場
仍有難度。（ｗｌ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態08/07/2022
【安倍遇刺】安倍「三支箭」招惹政治仇殺？
人氣文章財經熱話08/07/2022
油價大幅反彈惟大行意見分歧　三桶油升唔起
人氣文章FOCUS08/07/2022
【FOCUS】新冠亞變種沒完沒了　總理籲艱苦努力穩經濟
人氣文章財經熱話08/07/2022
約翰遜辭職英鎊反彈　匯控渣打造好　邊隻較值博？
人氣文章財經熱話08/07/2022
【大市悶局】張智威料港股區間上落　兩股份受惠內地谷經濟！
人氣文章財經熱話08/07/2022
【食胡時機到？】阿里巴巴飆逾近4% 溫鋼城料上望空間有限　籲適時減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金