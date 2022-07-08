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08/07/2022 17:52

【數據前瞻】機構料６月人幣新增貸２﹒４萬億，社融環比增逾五成

　　《經濟通通訊社８日專訊》人行最晚約於７月１７日公布６月Ｍ２、人幣新增貸及社融數據
。據《路透》綜合逾２０家機構的預估中值顯示，隨著６月疫情對經濟負面影響進一步減弱，穩
增長措施持續發力，疊加當月房地產市場成交環比回暖，信貸投放有所加速，預計新增人民幣貸
款２﹒４萬億元（人民幣．下同），環比增逾２５％（５月新增人民幣貸款１﹒８９萬億），同
比增逾一成。
　　６月政府債迎來發行高峰，淨融資額達到１﹒７萬億元，同比多增約１萬億元，成為推動社
融增長的主要動力，預計當月新增社融規模為４﹒２萬億元，環比勁增逾五成（５月新增社融
２﹒７９萬億），同比增逾一成。Ｍ２方面，料６月同比增速略放緩至１１％（５月Ｍ２同比增
１１﹒１％）。
　　安信證券報告稱，６月疫情負面影響進一步減弱，且５月ＬＰＲ的下調和一系列穩增長措施
的持續發力，料將提升信貸總量。從高頻數據來看，６中下旬以來，票據利率明顯回升，也反映
出信貸需求有所改善。民生銀行研究院亦稱，企業貸款方面，穩經濟政策應出盡出，專項債加快
發行，以及全面復工復產後重大項目趕超性復工和加速上馬，均將推動企業中長期貸款同比大幅
多增；居民貸款方面，６月房地產市場出現復甦跡象，預計在政策利好疊加效應逐漸顯現之後，
６月新增居民中長期貸款繼續維持正增長。
　
＊後續信貸需求走勢取決於地產銷售和疫情＊
　
　　安信證券對社融增量亦較為樂觀，除政府債融資外，今年以來信託貸款降幅較去年有較大幅
度收窄，且波動幅度較小。Ｍ２增速方面，民生銀行研究院認為，市場流動性供給充足，疊加６
月信貸料同比多增、非標融資壓降放緩、政府支出加快，Ｍ２餘額同比增速將維持在高位。
　　招商證券報告則提醒，今年二季度貸款總體需求指數僅為５６﹒６％，同比下降１３﹒９個
百分點，凸顯總體信貸需求仍然偏弱；後續信貸需求走勢主要取決於地產銷售是否明顯改善，以
及疫情等情況是否明顯好轉。（ｗｌ）

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