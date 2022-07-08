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08/07/2022 17:06

《ＥＴＦ透視－張子銘》挖掘中國債券市場的未來機遇

　　《ＥＴＦ透視》中國債券市場作為僅次於美國的全球第二大債券市場，正吸引越來越多國際
資金流入。我們認為，這種趨勢將在未來數年持續，受益於中國債券近年來持續被全球債券指數
收入其中，以及與國際金融市場主要資產類別的相關度較低，從而可以更好地分散投資風險。
　　中國債券自２０１９年開始，先後被納入彭博巴克萊全球綜合指數、摩根大通－全球新興市
場政府債券指數和富時全球國債指數，帶來了跟蹤這些指數的大量國際資金流入。
這些資金主要投資於評級較高的中國政府國債。考慮到通脹因素，中國實際利率仍明顯高於美國
，債券回報的穩定性比較高。
　　截至２０２１年尾，央行公布境外機構在中國債券市場的託管餘額為４﹒１萬億元，佔中國
債券市場託管餘額的比重為３﹒１％。其中，境外機構在銀行間債券市場的託管餘額為４萬億元
。分券種看，境外機構持有國債２﹒５萬億元，佔比６１﹒３％；政策性金融債１﹒１萬億元，
佔比２７﹒３％。　
　
＊中國債券市場可分散投資風險＊
　
　　中國具有獨立的宏觀政策，經濟周期和美國等其他主要經濟體不同步，相關度較低，因此中
國債券市場為全球投資者提供了較有效的分散投資風險的渠道。
　　我們認為，隨著中國政府加快國內金融市場改革，並不斷擴大海外投資者進入內地市場的渠
道，國際資金將繼續湧入中國這個龐大市場，特別是中國國債及政策性銀行發行的僓券，因其有
效分散風險的特性，將會持續受國際投資者歡迎，帶來豐富的投資機會。
《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師　張子銘》《
ｗｗｗ﹒ｇｌｏｂａｌｘｅｔｆｓ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ》
　
資料來源：
中國人民銀行，２０２２年２月
　
＊所有投資均涉及風險。預測、過去的信息和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或
投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適
合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策
略如有更改，恕不另行通知。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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