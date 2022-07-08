【新冠肺炎】旅遊業界歡迎暫緩航班熔斷機制，讚新政府快速回應

《經濟通通訊社８日專訊》港府放寬外防輸入措施，暫緩個別航線「熔斷機制」。旅遊業促

進會總幹事崔定邦在電台節目中形容，熔斷機制「很辣」，雖然理解背後原因，但實踐後發現有

很多副作用，例如航班會被取消，客人「冤枉」受影響，涉及的人數亦非常多。他形容，有關措

施是好消息，業界亦非常歡迎新政府的快速回應。



＊曾祈殷：暫緩機制後可增加檢測次數以「包底」＊



學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷在電台節目表示，相信政府暫緩航班「熔斷機制」後

，不會增加輸入個案流入社區，因為病毒有潛伏期，一般是３至７日，亦有個別人士的潛伏期較

長，部份患者抵港後亦不能馬上驗到病毒，與「熔斷機制」無關。

他認為，真正有助外防輸入的是檢測和隔離的時間，「熔斷機制」只是想避免酒店房間不足

；如果其他方面不能配合，只有「熔斷機制」亦沒有作用。他又指，暫緩「熔斷機制」後可增加

檢測次數以「包底」，令外防輸入得以維持。



＊史立德：冀政府進一步檢視入境人士７天酒店檢疫的安排＊



廠商會會長史立德在另一電台節目表示，相信安排有利航空公司復飛，除了有助保住本港航

空樞紐地位，亦可方便商界外訪做生意和舉辦展覽。他希望政府進一步檢視入境人士７天酒店檢

疫的安排，指現時檢疫酒店一房難求，應考慮增加房間供應，或讓有條件的市民居家隔離。

史立德指，本港嚴格入境限制已經影響不少商務人士進出香港，有公司因而遷出香港，或

將採購總部遷往台灣或新加坡等地，希望政府盡快檢視入境限制，吸引商務人士重回香港。

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