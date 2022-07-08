  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2022 09:16

【香港政情】馬時亨：食環署疫下表現反映亟待改革

　　《經濟通通訊社８日專訊》商務及經濟發展局前局長馬時亨接受《灼見名家》訪問認為，在
第五波疫情爆發期間，批評多年來都認為食環署的工作令人失望，在疫情期間的表現足以反映這
個部門亟待改革，認為新任特首與其提出多項舉措，集中改革食環署，更能賺取市民的掌聲和信
任，是政府最主要的任務。他認為，食環署署長必須擁有豐富的管理經驗。
　
＊三年調職一次任期太短＊
　
　　馬時亨續指，以往政府慣例是調派政務官出任署長一職，平均每兩至三年調職一次，認為時
間太短，直言未完全了解當中的問題，即使能力再高亦難以改革。他認為，新任署長楊碧筠應該
在整個特首任期內擔任署長，特首李家超應以這項改革作為重點項目，以贏取市民的信任。
　　馬時亨認為，食環署的職能涵蓋範圍相當廣泛及繁複，包括食物安全及公共衞生、環境衞生
、殯葬及有關服務、街市及小販管理以及公眾教育及市民參與四大範疇，多年來許多問題為人詬
病，例如小販管理隊執法過嚴、外判職位待遇太差等。
　
＊港府的執行能力弱，需第一時間改革食環署＊
　
　　在第五波疫情爆發期間，馬時亨表示，看到許多事例證明港府的執行能力弱，例如強制檢測
排隊需時甚久、圍封葵涌邨時無法及時安排膳食給市民、無法及時處理染疫死者的遺體、無法妥
善處理寵物店爆疫及撲殺倉鼠等問題。他認為，雖然相關政策並非單由食環署跟進，但政府需要
第一時間改革這個部門。（ｃｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話08/07/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢向好，以太幣重返1200美元
人氣文章剖析天下07/07/2022
【國際要聞】英媒體指首相約翰遜計劃辭職　政局不明朗消除鎊匯升
人氣文章中國故事07/07/2022
《神州經脈》外儲驟降險守3萬億美元關　無懼連五日收水A場反彈
人氣文章財經熱話07/07/2022
港府暫緩個別航線熔斷機制國泰曾飆6%　已達大行目標價要趁高沽？
人氣文章FOCUS07/07/2022
【FOCUS】埋頭加息懶理衰退　強美元禍延亞歐
人氣文章財經熱話07/07/2022
儲局放鷹美元續強勢　金價七連跌大行卻唱好　金礦股低吸此其時？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金