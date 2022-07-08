【香港政情】馬時亨：食環署疫下表現反映亟待改革

《經濟通通訊社８日專訊》商務及經濟發展局前局長馬時亨接受《灼見名家》訪問認為，在

第五波疫情爆發期間，批評多年來都認為食環署的工作令人失望，在疫情期間的表現足以反映這

個部門亟待改革，認為新任特首與其提出多項舉措，集中改革食環署，更能賺取市民的掌聲和信

任，是政府最主要的任務。他認為，食環署署長必須擁有豐富的管理經驗。



＊三年調職一次任期太短＊



馬時亨續指，以往政府慣例是調派政務官出任署長一職，平均每兩至三年調職一次，認為時

間太短，直言未完全了解當中的問題，即使能力再高亦難以改革。他認為，新任署長楊碧筠應該

在整個特首任期內擔任署長，特首李家超應以這項改革作為重點項目，以贏取市民的信任。

馬時亨認為，食環署的職能涵蓋範圍相當廣泛及繁複，包括食物安全及公共衞生、環境衞生

、殯葬及有關服務、街市及小販管理以及公眾教育及市民參與四大範疇，多年來許多問題為人詬

病，例如小販管理隊執法過嚴、外判職位待遇太差等。



＊港府的執行能力弱，需第一時間改革食環署＊



在第五波疫情爆發期間，馬時亨表示，看到許多事例證明港府的執行能力弱，例如強制檢測

排隊需時甚久、圍封葵涌邨時無法及時安排膳食給市民、無法及時處理染疫死者的遺體、無法妥

善處理寵物店爆疫及撲殺倉鼠等問題。他認為，雖然相關政策並非單由食環署跟進，但政府需要

第一時間改革這個部門。（ｃｗ）

