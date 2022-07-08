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08/07/2022 11:59

【新冠肺炎】澳門昨增８８宗陽性個案，今輪疫情累計１３０３宗

　　《經濟通通訊社８日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨（７）日２４
小時內新增陽性個案包括：紅碼區及醫學觀察酒店３１例，屬於管控中發現；密切接觸者１３例
、全民核酸及重點人群發現的陽性３３例、其他人群有１１例，屬於社區中發現；自６月１８日
起累計共１３０３例。
　　截至今日早上８時，通過流行病學調查共跟進１７３７８人，其中核心密切接觸者２７２２
人，非核心密切接觸者（即共同軌跡人士）１００９６人，次密切接觸者８１１人，一般接觸者
２５５人，陪同人員７３４人。
　
＊第五輪全檢累計４１管混樣樣本陽性＊
　
　　新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，第５輪（７月６日早上９時至７月７日下午６時）全
民核酸檢測已結束，採樣６６７５９７人次，累計共有４１管混樣樣本呈陽性，其餘呈陰性。
　　應變協調中心表示，第６輪全民核酸檢測已於今（８）日早上９時開始，呼籲居民積極響應
，盡快預約盡早完成全民核檢，以及時發現風險和隱藏個案，阻截和防範病毒在社區擴散。全民
核酸檢測預約連結為網頁，檢測結果不在健康碼上顯示，不可用於通關。（ｃｌ）
　
　

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