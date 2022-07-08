【新冠肺炎】盧寵茂稱暫不放寬社距措施，下午首次出席疫情記招

《經濟通通訊社８日專訊》醫務衞生局盧寵茂今早首次出席立法會衞生事務委員會會議，他

表示，目前情況不容許進一步放寬社交距離措施，將繼續實施有效精準的措施、壓制重症及死亡

個案，確保醫療系統不會崩潰，又稱現階段不能躺平。

盧寵茂今日下午四時半將首次出席疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏亦會陪同出席。（ｃｌ）

