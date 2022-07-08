  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

08/07/2022 16:23

【香港政情】港府公布最新洗錢風險評估報告，擬修例發牌防範風險

　　《經濟通通訊社８日專訊》政府今日公布最新的香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告
。為應對是次評估所發現的風險，政府會專注五大範疇的工作：改善打擊洗錢及恐怖分子資金籌
集法律框架、加強風險為本監管工作和夥伴合作關係、加強與社會各界的合作及提高相關意識的
工作、監察新出現和逐漸浮現的風險，以及加強執法和搜集情報能力。
　　其中，政府會向立法會建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，為虛擬資產服務提
供者引入發牌制度及訂立貴金屬及寶石交易商的註冊制度，以減低其洗錢及恐怖分子資金籌集風
險及保障投資者。
　
＊首次評估大規模毀滅武器擴散的資金籌集風險＊
　
　　　政府發言人表示，是次風險評估除了跟進特別組織的建議外，亦就與特別組織已經或將會
實施的新規定相關的範圍作出風險評估。報告亦涵蓋最新洗錢及恐怖分子資金籌集趨勢和個案類
型，以及國際及區內關注的事宜。風險評估能協助政府制訂更具針對性的措施，以持續加強本港
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的工作。
　　是次風險評估按照財務行動特別組織（特別組織）的要求，評估香港有關行業及其整體近年
所面對的洗錢及恐怖分子資金籌集的威脅及脆弱度，並首次就香港所面對有關大規模毀滅武器擴
散的資金籌集風險作出評估。政府會繼續保持警覺，留意國際最新形勢，監察洗錢及恐怖分子資
金籌集的風險，在有需要時作出回應。（ｃｌ）
　
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章國際動態08/07/2022
【安倍遇刺】安倍「三支箭」招惹政治仇殺？
人氣文章財經熱話08/07/2022
油價大幅反彈惟大行意見分歧　三桶油升唔起
人氣文章FOCUS08/07/2022
【FOCUS】新冠亞變種沒完沒了　總理籲艱苦努力穩經濟
人氣文章財經熱話08/07/2022
約翰遜辭職英鎊反彈　匯控渣打造好　邊隻較值博？
人氣文章財經熱話08/07/2022
【大市悶局】張智威料港股區間上落　兩股份受惠內地谷經濟！
人氣文章財經熱話08/07/2022
【食胡時機到？】阿里巴巴飆逾近4% 溫鋼城料上望空間有限　籲適時減持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》 期間限定展覽

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金