【香港政情】港府公布最新洗錢風險評估報告，擬修例發牌防範風險

《經濟通通訊社８日專訊》政府今日公布最新的香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告

。為應對是次評估所發現的風險，政府會專注五大範疇的工作：改善打擊洗錢及恐怖分子資金籌

集法律框架、加強風險為本監管工作和夥伴合作關係、加強與社會各界的合作及提高相關意識的

工作、監察新出現和逐漸浮現的風險，以及加強執法和搜集情報能力。

其中，政府會向立法會建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，為虛擬資產服務提

供者引入發牌制度及訂立貴金屬及寶石交易商的註冊制度，以減低其洗錢及恐怖分子資金籌集風

險及保障投資者。



＊首次評估大規模毀滅武器擴散的資金籌集風險＊



政府發言人表示，是次風險評估除了跟進特別組織的建議外，亦就與特別組織已經或將會

實施的新規定相關的範圍作出風險評估。報告亦涵蓋最新洗錢及恐怖分子資金籌集趨勢和個案類

型，以及國際及區內關注的事宜。風險評估能協助政府制訂更具針對性的措施，以持續加強本港

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的工作。

是次風險評估按照財務行動特別組織（特別組織）的要求，評估香港有關行業及其整體近年

所面對的洗錢及恐怖分子資金籌集的威脅及脆弱度，並首次就香港所面對有關大規模毀滅武器擴

散的資金籌集風險作出評估。政府會繼續保持警覺，留意國際最新形勢，監察洗錢及恐怖分子資

金籌集的風險，在有需要時作出回應。（ｃｌ）





