【國安立法】港府譴責歐洲議會誣蔑香港法治，律師犯法亦須承責

《經濟通通訊社８日專訊》香港政府譴責歐洲議會昨天（７日）通過的議案，誣蔑和詆毁香

港的法治和令香港由亂變治的《香港國安法》。政府發言人指，在履行職責的過程中，法律執業

者的基本權利和自由與其他人一樣受法律保障，但在法律面前，他們並不會受到有差別的待遇。

假如有律師觸犯法例，將與其他人一樣，須承擔法律後果。

歐洲議會早前通過決議，批評香港警方逮捕「６１２基金」相關人員及香港人權狀況。



＊對有關人士執法無關其政治立場＊



政府發言人指，香港執法部門根據證據、嚴格依照法律，以及就有關的人士或單位的行為而採

取執法行動，與其政治立場或背景無關。倡議某種背景的人或組織不應就其違法行為和活動受到

法律制裁，是違反法治精神的說法。」

發言人續指，《香港國安法》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行。奉公守法的人士

，包括香港居民和海外旅客或投資者，都不會誤墮法網。法例訂明香港居民有權得到秘密法律諮

詢、向法院提起訴訟、選擇律師及時保護自己的合法權益或在法庭上為其代理和獲得司法補救。



＊奉公守法者不會誤墮法網＊



政府發言人表示，《香港國安法》清楚列出所規定的四類危害國家安全的罪行。奉公守法的

人士，包括香港居民和海外旅客或投資者，都不會誤墮法網。《香港國安法》並明確規定應當遵

循的重要法治原則，包括依照法律定罪處刑、無罪推定，以及辯護權等。控方有責任在毫無合理

疑點下證明被告人知情或故意犯罪，被告人才可被法庭定罪。

發言人亦強調，歐洲議會對在完善香港特區選舉制度後舉行的行政長官選舉所作出的評論，

無視香港特區自１９９７年回歸祖國以來，在民主方面有巨大躍進的事實。（ｃｌ）（ｚｚ）

