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08/07/2022 07:53

【企業盈警】中遠海能（０１１３８）料中期盈利跌最多８１％

　　《經濟通通訊社８日專訊》中遠海能（０１１３８）（滬：６０００２６）公布，預期截至
６月３０日止中期淨溢利介乎於１﹒１億元至１﹒８億元（人民幣．下同）（約１﹒２８億至
２﹒０９億港元），比去年同期減少介乎６９％至８１％。
　　該集團指，今年第二季度淨利潤預計比第一季度增加５９９４萬至１﹒２９億元，環比增介
乎２﹒４至５﹒２倍，但中期淨利潤減少主因ＶＬＣＣ運輸市場仍未擺脫運力過剩困境，今年上
半年ＶＬＣＣ代表性航線ＴＤ３Ｃ（中東－中國）平均ＴＣＥ僅為每天－９３３４美元，大幅低
於船東保本點。該集團ＶＬＣＣ運輸業務今年上半年比去年同期增加虧損約４﹒２億元。此外，
受地緣政治事件影響，國際石油貿易路線發生改變，運輸需求增長顯著，主要的受益船型為中小
型油輪，但其中小型油輪雖規模有限，而自營中小型外貿油輪中期毛利增加約３﹒４億元。綜合
ＶＬＣＣ和外貿中小船收益情況，該集團中期外貿油運船隊比去年同期增加虧損約１億元。至於
中期其他收益預計同比減少約１﹒８億元，主因收到政府補助減少所致。
　　該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

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