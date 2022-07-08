《日入而息》安倍晉三遭槍擊身亡，盧寵茂料短期內難免檢通關

《今天重點》
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日媒表示前首相安倍晉三中槍傷重身亡；目擊者表示男子持霰彈槍從後開三響，安倍中彈心肺停
止；安倍「三支箭」招惹政治仇殺？；安倍晉三是日本任期最長首相，出身政治世家影響力大
高院頒令高銀金融（００５３０）大股東潘蘇通破產
前高層許淑嫺向港交所（００３８８）索償逾５００萬元；港交所委任６名上市委員會新成員
李慧琼稱「前廳交流會」將取代上屆「短問短答」環節
港府譴責歐洲議會誣蔑香港法治，律師犯法亦須承責；港府公布最新洗錢風險評估報告，擬修例
發牌防範風險
盧寵茂稱抗疫須堅持到底，全面通關是不合理期望；倡核酸檢測常態化，短期內難無檢通關；暫
緩個別航班熔斷機制不代表放寬防疫措施
本港新增２７４８宗本地確診，輸入個案１９７宗；新增２０宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，１８
宗源頭不明
機構料６月ＣＰＩ同比漲幅擴至２﹒４％，創近兩年高；機構料６月人幣新增貸２﹒４萬億，社
融環比增逾五成；機構料６月美元計進出口增速放緩，貿易順差略收窄
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《即日市況》
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恒指全日高收８２點報２１７２５，科指高收２８點報４８０８
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《深滬股市》
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滬綜指收跌０﹒２５％全周跌０﹒９％，成交再過萬億
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《美元匯價》
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寬鬆推手安倍遇刺，日圓上方阻力１３６﹒４
歐元最新報１﹒０１２９╱３３，日圓最新報１３５﹒８７╱８８
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《公司資訊》
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騰訊（００７００）微保開展保險教育活動，普及保險知識
港鐵（０００６６）海洋公園站飛站及運作不暢順，涉無線信號接收不良；港鐵南港島線飛站事
故涉信號接收不良，議員質疑員工培訓不足
前高層許淑嫺向港交所（００３８８）索償逾５００萬元；港交所委任６名上市委員會新成員
國泰（００２９３）率先在香港國際機場第三跑道降落首班商業航班
卓悅（００６５３）股東通過有限合夥協議決議案，涉資５﹒５億元
三菱ＵＦＪ金融集團出售大新金融（００４４０）９﹒９％股權
中銀香港（０２３８８）聯同標普道瓊斯指數推首個大灣區氣候轉型指數
傳中信集團考慮收購大家保險２０％股份
大灣區航空７﹒２３首航，與東瀛遊（０６８８２）合作推曼谷自由行套票
騰盛博藥（０２１３７）首個國產新冠病毒中和抗體聯合治療藥物有三家經銷商
中國水業集團（０１１２９）附屬６４４０萬元人民幣購１４台沼氣發電機
包浩斯國際（００４８３）次季整體同店銷售跌１０％
寶龍地產（０１２３８）上半年合約銷售額跌５６﹒２％
舜宇光學（０２３８２）６月手機鏡頭出貨量按年跌１５﹒７％
高院頒令高銀金融（００５３０）大股東潘蘇通破產
大新銀行（０２３５６）終止與泰禾人壽保險之香港人壽保險分銷協議
百度（０９８８８）香港具備發展自動駕駛條件，會考慮在合適時機進軍香港市場
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《國企紅籌》
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中廣核（０１８１１）６月發電量較去年同期升１３﹒９％，達１６８４吉瓦時
延長石油國際（００３４６）附屬遭索賠逾２００萬元人民幣
中鐵建（０１１８６）分拆基礎設施公募ＲＥＩＴｓ獲准於上交所上市
聯華超市（００９８０）王松辭任財務總監，徐曉一接任
華能國際（００９０２）完成今年度第五期超短期融資券，發行額３０億元人民幣
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《神州民企》
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恒大地產集團再成被執行人，累計金額超１８３億元人民幣
富力地產（０２７７７）上半年總銷售收入跌５９％
正榮地產（０６１５８）上半年合約銷售額跌７４％
禹洲（０１６２８）６月合約銷售金額按年跌６３﹒４％
世茂集團（００８１３）上半年累計合約銷售總額跌７１％
美的置業（０３９９０）上半年合同銷售金額按年跌５１﹒５％
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《中國要聞》
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機構料６月ＣＰＩ同比漲幅擴至２﹒４％，創近兩年高；機構料６月人幣新增貸２﹒４萬億，社
融環比增逾五成；機構料６月美元計進出口增速放緩，貿易順差略收窄
國務院任命王受文為商務部國際貿易談判代表
上海發改委表示已編制滬數字經濟發展「十四五」規劃
廣州市政府與太古簽署協議，加強地產、航空等合作
上海將推動建設各類加氫站７０座
最高法院表示嚴懲對戰略性稀缺性礦產資源盜採犯罪
上海發文，支持綠色低碳、元宇宙、智能終端產業發展
上海今日起將逐步開放電影院和演出場所
人行續３０億逆回購利率持平，本周收水３８５０億元
６月中小企業發展指數轉升，分行業指數均在景氣線下
能源局表示加快推進重大水電、風電光伏等工程項目建設
克爾瑞表示６月百家房企融資環比降近１２％償債潮持續
深圳有開發商推出「以房換房、以舊換新」
據報財政部擬提前下達明年地方專項債額度
河北兩村鎮銀行解散，資產由張家口銀行承繼
河南村鎮銀行部分儲戶再被賦紅碼
長城資產上半年新增收購金融不良資產債權４３３億元
比亞迪半導體再收監管問詢，重申公司具獨立經營能力
比亞迪安徽廠工人疑因工傷致死，派出所回應：處於取證階段
人行、銀保監就系統重要性保險公司評估辦法徵求意見
上期所修訂三項業務規定，加強對市場參與者管理
上海７間銀行向１６家交通物流企業授信１１﹒６億元
中國電信等９家央企簽署「翼支付新平台」合作協議
音數協就直播領域音樂版權獲酬權法律問題召開研討會
乘聯會表示６月特斯拉中國產汽車銷量大增１﹒４５倍
中證監啟私募股權創投基金向投資者實物分派股票試點
河南村鎮銀行儲戶再轉紅碼，當局道歉並修復問題
歐盟對原產於中國的電動自行車發起雙反再調查
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒８９％，台積電６月銷售額同比增１８％
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《其他消息》
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黎智英海外大狀被指違國安法，辯護亦被視為顛覆國家
消息指《南華早報》前記者梁溯庭出任保安局長政助
李慧琼稱「前廳交流會」將取代上屆「短問短答」環節
消息指陳偉偉將出任政府新聞處處長
馬時亨稱食環署疫下表現反映亟待改革
政府人員協會去信李家超，促上調公務員加薪幅度至近４％
許正宇稱將與內地監管機構研互聯互通２﹒０，優化新稅務電子平台
港府譴責歐洲議會誣蔑香港法治，律師犯法亦須承責；港府公布最新洗錢風險評估報告，擬修例
發牌防範風險
證監會行政總裁歐達禮年底離任，明年１月任英國ＦＣＡ主席；李惟宏冀下任行政總裁能平衡監
管及市場發展
廖志勇到韓國出席亞太地區民航局局長會議，介紹三跑運作
丘應樺勉勵工貿署支援中小企提升競爭力，須向國際說好香港故事
立法會議員建議港鐵以電子廣告屏幕發放緊急資訊
梁定邦稱下任證監會ＣＥＯ應具備３條件，陳家強稱國籍不太重要
陳嘉信將任政府物流服務署署長，鄧婉雯任公司註冊處處長
深股通額度全日用２１﹒５億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用１４﹒５億元，外資
淨流入１２億元
抖音及ＴｉｋＴｏｋ６月吸金２﹒８３億美元蟬聯榜單冠軍
林青霞飛鵝山豪宅發生三級火無人受傷
陸金所香港夥平保香港推多重獎賞優惠
馬時亨接替夏佳理出任富衛集團主席
中原ＣＣＬ按周跌０﹒６２％，料短期下試１７８點
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《國際要聞》
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約翰遜辭任保守黨黨魁，白宮強調美英特殊關係不變
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《外圍經濟》
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ＧａｍｅＳｔｏｐ解僱財務總監及裁員，兼股份１拆４
南韓散戶投資者買債券規避風險
新興市場經濟不穩社會動盪，多國大幅加息欲平抑通脹
日本家庭支出下降表明復甦放緩
油價飆升令加拿大貿易順差躍升至２００８年以來最高
美按揭利率跌至５﹒３％，並創１４年來最大單周跌幅
英國預算監管機構表示減稅將推高通脹
近八成的美國人擔心在經濟衰退中失業
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《大國博弈》
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中俄外長印尼會晤，拉夫羅夫稱兩國同意擴大戰略合作
中美軍方參謀首長通話，中方要求停止美台軍事勾連
協助起底中國異見分子，美國國土安全部僱員遭起訴
據報拜登今日將與顧問會面討論削減對華關稅
解放軍東部戰區於台島周邊海空組織多軍兵種警巡演練
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《安倍遇刺》
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安倍「三支箭」招惹政治仇殺？
日媒表示前首相安倍晉三中槍傷重身亡
中方對日本前首相中槍事件感震驚，冀安倍脫離危險
安倍晉三是日本任期最長首相，出身政治世家影響力大
日媒指前首相安倍晉三疑遭中槍，流血倒地
目擊者表示男子持霰彈槍從後開三響，安倍中彈心肺停止
蔡英文稱對安倍遭槍擊感驚訝，嚴厲譴責暴力不法行為
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《新冠肺炎》
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本港新增２７４８宗本地確診，輸入個案１９７宗；新增２０宗
ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，１８宗源頭不明
學校呈報２１４宗確診，涉１９１間學校１７４名學生
全國昨增本土陽性３７８宗，上海ＫＴＶ爆疫暫緩開放
北京各火車站進站查驗核酸時間改為７２小時內
上海社會面新增１例確診病例，一地列為高風險區
台灣新增３萬例本土個案，１３１例死亡個案
文旅部恢復旅遊專列業務，納入跨省旅遊「熔斷」機制
旅遊業界歡迎暫緩航班熔斷機制，讚新政府快速回應
海南可注射全球唯一新冠預防藥，兩針售１﹒３萬元人民幣
澳門昨增８８宗陽性個案，今輪疫情累計１３０３宗；澳門周日
啟動全民第七至十輪全民檢測
盧寵茂稱抗疫須堅持到底，全面通關是不合理期望；倡核酸檢測
常態化，短期內難無檢通關；暫緩個別航班熔斷機制不代表放寬
防疫措施
民航局表示入境人員僅口咽拭子檢測，取消貨機登臨檢疫
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