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即市新聞

08/07/2022 19:24

《日入而息》安倍晉三遭槍擊身亡，盧寵茂料短期內難免檢通關

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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日媒表示前首相安倍晉三中槍傷重身亡；目擊者表示男子持霰彈槍從後開三響，安倍中彈心肺停
止；安倍「三支箭」招惹政治仇殺？；安倍晉三是日本任期最長首相，出身政治世家影響力大　
高院頒令高銀金融（００５３０）大股東潘蘇通破產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前高層許淑嫺向港交所（００３８８）索償逾５００萬元；港交所委任６名上市委員會新成員　
李慧琼稱「前廳交流會」將取代上屆「短問短答」環節　　　　　　　　　　　　　　　　　　
港府譴責歐洲議會誣蔑香港法治，律師犯法亦須承責；港府公布最新洗錢風險評估報告，擬修例
發牌防範風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧寵茂稱抗疫須堅持到底，全面通關是不合理期望；倡核酸檢測常態化，短期內難無檢通關；暫
緩個別航班熔斷機制不代表放寬防疫措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
本港新增２７４８宗本地確診，輸入個案１９７宗；新增２０宗ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，１８
宗源頭不明　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機構料６月ＣＰＩ同比漲幅擴至２﹒４％，創近兩年高；機構料６月人幣新增貸２﹒４萬億，社
融環比增逾五成；機構料６月美元計進出口增速放緩，貿易順差略收窄　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收８２點報２１７２５，科指高收２８點報４８０８
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬綜指收跌０﹒２５％全周跌０﹒９％，成交再過萬億
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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寬鬆推手安倍遇刺，日圓上方阻力１３６﹒４　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐元最新報１﹒０１２９╱３３，日圓最新報１３５﹒８７╱８８　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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騰訊（００７００）微保開展保險教育活動，普及保險知識　　　　　　　　　　　　　　　　
港鐵（０００６６）海洋公園站飛站及運作不暢順，涉無線信號接收不良；港鐵南港島線飛站事
故涉信號接收不良，議員質疑員工培訓不足　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
前高層許淑嫺向港交所（００３８８）索償逾５００萬元；港交所委任６名上市委員會新成員　
國泰（００２９３）率先在香港國際機場第三跑道降落首班商業航班　　　　　　　　　　　　
卓悅（００６５３）股東通過有限合夥協議決議案，涉資５﹒５億元　　　　　　　　　　　　
三菱ＵＦＪ金融集團出售大新金融（００４４０）９﹒９％股權　　　　　　　　　　　　　　
中銀香港（０２３８８）聯同標普道瓊斯指數推首個大灣區氣候轉型指數　　　　　　　　　　
傳中信集團考慮收購大家保險２０％股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大灣區航空７﹒２３首航，與東瀛遊（０６８８２）合作推曼谷自由行套票　　　　　　　　　
騰盛博藥（０２１３７）首個國產新冠病毒中和抗體聯合治療藥物有三家經銷商　　　　　　　
中國水業集團（０１１２９）附屬６４４０萬元人民幣購１４台沼氣發電機　　　　　　　　　
包浩斯國際（００４８３）次季整體同店銷售跌１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
寶龍地產（０１２３８）上半年合約銷售額跌５６﹒２％　　　　　　　　　　　　　　　　　
舜宇光學（０２３８２）６月手機鏡頭出貨量按年跌１５﹒７％　　　　　　　　　　　　　　
高院頒令高銀金融（００５３０）大股東潘蘇通破產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大新銀行（０２３５６）終止與泰禾人壽保險之香港人壽保險分銷協議　　　　　　　　　　　
百度（０９８８８）香港具備發展自動駕駛條件，會考慮在合適時機進軍香港市場　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中廣核（０１８１１）６月發電量較去年同期升１３﹒９％，達１６８４吉瓦時　
　　延長石油國際（００３４６）附屬遭索賠逾２００萬元人民幣　　　　　　　　　
　　中鐵建（０１１８６）分拆基礎設施公募ＲＥＩＴｓ獲准於上交所上市　　　　　
　　聯華超市（００９８０）王松辭任財務總監，徐曉一接任　　　　　　　　　　　
　　華能國際（００９０２）完成今年度第五期超短期融資券，發行額３０億元人民幣
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　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　恒大地產集團再成被執行人，累計金額超１８３億元人民幣　　
　　富力地產（０２７７７）上半年總銷售收入跌５９％　　　　　
　　正榮地產（０６１５８）上半年合約銷售額跌７４％　　　　　
　　禹洲（０１６２８）６月合約銷售金額按年跌６３﹒４％　　　
　　世茂集團（００８１３）上半年累計合約銷售總額跌７１％　　
　　美的置業（０３９９０）上半年合同銷售金額按年跌５１﹒５％
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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機構料６月ＣＰＩ同比漲幅擴至２﹒４％，創近兩年高；機構料６月人幣新增貸２﹒４萬億，社
融環比增逾五成；機構料６月美元計進出口增速放緩，貿易順差略收窄　　　　　　　　　　　
國務院任命王受文為商務部國際貿易談判代表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海發改委表示已編制滬數字經濟發展「十四五」規劃　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣州市政府與太古簽署協議，加強地產、航空等合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海將推動建設各類加氫站７０座　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最高法院表示嚴懲對戰略性稀缺性礦產資源盜採犯罪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海發文，支持綠色低碳、元宇宙、智能終端產業發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海今日起將逐步開放電影院和演出場所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行續３０億逆回購利率持平，本周收水３８５０億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
６月中小企業發展指數轉升，分行業指數均在景氣線下　　　　　　　　　　　　　　　　　　
能源局表示加快推進重大水電、風電光伏等工程項目建設　　　　　　　　　　　　　　　　　
克爾瑞表示６月百家房企融資環比降近１２％償債潮持續　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳有開發商推出「以房換房、以舊換新」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報財政部擬提前下達明年地方專項債額度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河北兩村鎮銀行解散，資產由張家口銀行承繼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南村鎮銀行部分儲戶再被賦紅碼　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
長城資產上半年新增收購金融不良資產債權４３３億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
比亞迪半導體再收監管問詢，重申公司具獨立經營能力　　　　　　　　　　　　　　　　　　
比亞迪安徽廠工人疑因工傷致死，派出所回應：處於取證階段　　　　　　　　　　　　　　　
人行、銀保監就系統重要性保險公司評估辦法徵求意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上期所修訂三項業務規定，加強對市場參與者管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海７間銀行向１６家交通物流企業授信１１﹒６億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中國電信等９家央企簽署「翼支付新平台」合作協議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
音數協就直播領域音樂版權獲酬權法律問題召開研討會　　　　　　　　　　　　　　　　　　
乘聯會表示６月特斯拉中國產汽車銷量大增１﹒４５倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中證監啟私募股權創投基金向投資者實物分派股票試點　　　　　　　　　　　　　　　　　　
河南村鎮銀行儲戶再轉紅碼，當局道歉並修復問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
歐盟對原產於中國的電動自行車發起雙反再調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收升０﹒８９％，台積電６月銷售額同比增１８％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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黎智英海外大狀被指違國安法，辯護亦被視為顛覆國家　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指《南華早報》前記者梁溯庭出任保安局長政助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李慧琼稱「前廳交流會」將取代上屆「短問短答」環節　　　　　　　　　　　　　　　　　　
消息指陳偉偉將出任政府新聞處處長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬時亨稱食環署疫下表現反映亟待改革　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
政府人員協會去信李家超，促上調公務員加薪幅度至近４％　　　　　　　　　　　　　　　　
許正宇稱將與內地監管機構研互聯互通２﹒０，優化新稅務電子平台　　　　　　　　　　　　
港府譴責歐洲議會誣蔑香港法治，律師犯法亦須承責；港府公布最新洗錢風險評估報告，擬修例
發牌防範風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
證監會行政總裁歐達禮年底離任，明年１月任英國ＦＣＡ主席；李惟宏冀下任行政總裁能平衡監
管及市場發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廖志勇到韓國出席亞太地區民航局局長會議，介紹三跑運作　　　　　　　　　　　　　　　　
丘應樺勉勵工貿署支援中小企提升競爭力，須向國際說好香港故事　　　　　　　　　　　　　
立法會議員建議港鐵以電子廣告屏幕發放緊急資訊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
梁定邦稱下任證監會ＣＥＯ應具備３條件，陳家強稱國籍不太重要　　　　　　　　　　　　　
陳嘉信將任政府物流服務署署長，鄧婉雯任公司註冊處處長　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用２１﹒５億元，外資連續兩日淨流入；滬股通額度全日用１４﹒５億元，外資
淨流入１２億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
抖音及ＴｉｋＴｏｋ６月吸金２﹒８３億美元蟬聯榜單冠軍　　　　　　　　　　　　　　　　
林青霞飛鵝山豪宅發生三級火無人受傷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陸金所香港夥平保香港推多重獎賞優惠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
馬時亨接替夏佳理出任富衛集團主席　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌０﹒６２％，料短期下試１７８點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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約翰遜辭任保守黨黨魁，白宮強調美英特殊關係不變　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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ＧａｍｅＳｔｏｐ解僱財務總監及裁員，兼股份１拆４　　　　　　　　　　　　　　　　　　
南韓散戶投資者買債券規避風險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新興市場經濟不穩社會動盪，多國大幅加息欲平抑通脹　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日本家庭支出下降表明復甦放緩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
油價飆升令加拿大貿易順差躍升至２００８年以來最高　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美按揭利率跌至５﹒３％，並創１４年來最大單周跌幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　
英國預算監管機構表示減稅將推高通脹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
近八成的美國人擔心在經濟衰退中失業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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中俄外長印尼會晤，拉夫羅夫稱兩國同意擴大戰略合作　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中美軍方參謀首長通話，中方要求停止美台軍事勾連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
協助起底中國異見分子，美國國土安全部僱員遭起訴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報拜登今日將與顧問會面討論削減對華關稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
解放軍東部戰區於台島周邊海空組織多軍兵種警巡演練　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《安倍遇刺》　
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安倍「三支箭」招惹政治仇殺？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日媒表示前首相安倍晉三中槍傷重身亡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中方對日本前首相中槍事件感震驚，冀安倍脫離危險　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
安倍晉三是日本任期最長首相，出身政治世家影響力大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
日媒指前首相安倍晉三疑遭中槍，流血倒地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
目擊者表示男子持霰彈槍從後開三響，安倍中彈心肺停止　　　　　　　　　　　　　　　　　
蔡英文稱對安倍遭槍擊感驚訝，嚴厲譴責暴力不法行為　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增２７４８宗本地確診，輸入個案１９７宗；新增２０宗
　　ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，１８宗源頭不明　　　　　　　　　
　　學校呈報２１４宗確診，涉１９１間學校１７４名學生　　　　
　　全國昨增本土陽性３７８宗，上海ＫＴＶ爆疫暫緩開放　　　　
　　北京各火車站進站查驗核酸時間改為７２小時內　　　　　　　
　　上海社會面新增１例確診病例，一地列為高風險區　　　　　　
　　台灣新增３萬例本土個案，１３１例死亡個案　　　　　　　　
　　文旅部恢復旅遊專列業務，納入跨省旅遊「熔斷」機制　　　　
　　旅遊業界歡迎暫緩航班熔斷機制，讚新政府快速回應　　　　　
　　海南可注射全球唯一新冠預防藥，兩針售１﹒３萬元人民幣　　
　　澳門昨增８８宗陽性個案，今輪疫情累計１３０３宗；澳門周日
　　啟動全民第七至十輪全民檢測　　　　　　　　　　　　　　　
　　盧寵茂稱抗疫須堅持到底，全面通關是不合理期望；倡核酸檢測
　　常態化，短期內難無檢通關；暫緩個別航班熔斷機制不代表放寬
　　防疫措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　民航局表示入境人員僅口咽拭子檢測，取消貨機登臨檢疫　　　
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