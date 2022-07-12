【國際要聞】斯里蘭卡國會最快周三宣布總統辭職，民眾阻政要外逃

《經濟通通訊社１２日專訊》據斯里蘭卡媒體報道，該國總統拉賈帕克薩已簽署辭職信，議
長阿貝瓦德納最快於周三（１３日）宣布總統辭職。有傳他周二（１２日）就會流亡外國，其弟
弟、前財長巴茲爾同日在機場試圖離境，遭在場民眾阻止。
據報道，首都班達拉奈克國際機場ＶＩＰ航站樓的工作人員們拒絕工作，以此方式阻止前政
客和官員們乘飛機外逃。（ｊｆ）
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