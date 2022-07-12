【北水炒Ｄ乜】淨流入２４﹒７億人幣，買恒生國企沽碧服

《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指低開２１９點，報２０９０５點。最高跌４０點報

２１０８４點，最低跌３４４點報２０７７９點。恒指收報２０８４４點，跌２７９點或

１﹒３２％。

按額度計算，北水全日淨流入２４﹒７億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是恒生中國

企業（０２８２８）、騰訊控股（００７００）、兗礦能源（０１１７１）；淨賣出最多的依次

是碧桂園服務（０６０９８）、長城汽車（０２３３３）、快手（０１０２４）。

主板成交１１５４﹒９１億元減少３﹒３％。其中港股通成交２５８﹒５億元，佔總成交

２２﹒４％。

恒生中國企業跌１﹒５％報７３﹒６４元，北水淨買入５﹒８億元；騰訊控股跌１﹒３４％

報３３７﹒８元，北水淨買入２﹒４億元；兗礦能源升５﹒７１％報２２﹒２元，北水淨買入

２﹒３億元。

碧桂園服務跌４﹒５７％報２７﹒１５元，北水淨賣出２﹒５億元；長城汽車跌０﹒１５％

報１３﹒２６元，北水淨賣出１﹒５億元；快手跌２﹒１３％報８０﹒４５元，北水淨賣出

１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒８０

騰訊控股 （００７００） ２﹒３７

兗礦能源 （０１１７１） ２﹒３１

小米集團 （０１８１０） １﹒４５

騰盛博藥 （０２１３７） １﹒２３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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碧桂園服務 （０６０９８） －２﹒５０

長城汽車 （０２３３３） －１﹒５０

快手 （０１０２４） －１﹒４２

小鵬汽車 （０９８６８） －１﹒３３

安踏體育 （０２０２０） －０﹒４０

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