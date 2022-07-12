【夜期時段】即月期指最新報２０８４７點，升１１點，高水２點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８６６點，升３０點，高水

２１點，最新報２０８４７點，升１１點，高水２點，合約成交３８６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１９３點，升４點，高水１點，最新報７１９６點，升７

點，高水４點，合約成交６９８張。

