【夜期時段】即月期指最新報２０８４７點，升１１點，高水２點

《經濟通通訊社１２日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８６６點，升３０點，高水
２１點，最新報２０８４７點，升１１點，高水２點，合約成交３８６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１９３點，升４點，高水１點，最新報７１９６點，升７
點，高水４點，合約成交６９８張。
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