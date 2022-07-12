【香港政情】陳國基：弱勢社群初中生「師友配對」初期名額二千

《經濟通通訊社１２日專訊》政務司司長陳國基今日主持「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動

小組」首次會議。陳國基表示，行動小組以精準扶貧為務，推行計劃以助解決跨代貧窮問題。計

劃將在社區和學校招募來自弱勢社群（尤其是居住在「劏房」）的初中（即中一至中三）學生，

第一期設２０００個名額，包含「師友配對」、「個人發展規劃」和「財政支援」三大元素。



＊擬每名學員獲５０００元啟動資金＊



在計劃下，每名初中學員會獲配對一名義務友師，該友師將與學員分享人生經驗，安排參觀

、工作影子計劃或其他活動，友師亦會幫助學員培養正確理財觀念。行動小組初步擬就每名學員

提供５０００元的啟動資金，在友師的指導下使用，向個人目標進發；成功完成計劃後另發

５０００元的獎學金，讓學員應用在計劃期間學會的理財觀念自行決定用途。

會議上，行動小組討論計劃的初步方案及執行細節，包括官、商、民的合作模式、學員和友

師的招募安排、有系統的師友計劃，以及計劃的成效指標。此外，行動小組探討如何促進商界積

極參與，包括提名具豐富人生經驗的友師，並為學員提供相關的財政支援。行動小組亦會動員政

府部門、公營機構及商業機構舉辦具啟發性的團體活動，開闊學員的視野。

行動小組初步商定計劃的成效指標，同意應著重評估和比較學員於參與計劃前後，在自信心

、責任感、設定目標和理財能力等多方面的變化和提升，為他們儲備能量，擺脫跨代貧窮。



＊行動小組會爭取在８月內公布詳情＊



陳國基說，在敲定計劃細節後，行動小組會爭取在８月內公布有關詳情，以開始招募友師和

學員。在累積經驗和檢視成效後，考慮在一年後優化計劃並推出第二期，讓精準解決跨代貧窮的

工作有深度和有系統地延續下去。（ｂｉ）





