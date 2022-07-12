【新冠肺炎】本港新增２５５８宗本地確診，輸入個案２１１宗

《經濟通通訊社１２日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

２７６９宗新冠肺炎確診個案，其中，２５５８宗本地感染，２１１宗是輸入個案。

２５５８宗在本地確診，包括１１０３宗核酸檢測陽性，１４５５宗快測經覆檢陽性，而

２１１宗輸入個案，則有１３５宗在機場發現、５７宗在檢疫酒店發現，以及１９宗離開檢疫酒

店後確診，大部分ＣＴ值高，懷疑是復陽個案。輸入個案中，有６個國家超過１０宗個案，包括

英國、泰國、美國、新加波、法國和加拿大。

歐家榮指，經深圳灣口岸抵港陽性或不確定個案平均每日只有５宗以下，並會視為確診人士

處理，而在口岸檢測陽性人士必須使用點對點的交通到酒店或住所。另外，他稱會改善處理口岸

確診個案措施，考慮讓他們直接進入隔離設施。



＊再多一名患者死亡＊



醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，昨日新增１宗死亡個案，死者為

９４歲女患者，並非住院舍，已打兩針。她又指，近日疫情開始惡法，約１０００名確診病人在

公立醫院留醫，部分非緊急服務已受影響，呼籲大家不要對疫情掉以輕心，若有不適，應要求醫

，當局有足夠抗病毒藥物，截止７月１０日已處方起過３３８００劑新冠口服藥。



＊新增４間院舍爆疫＊



歐家榮表示，新增４間院舍爆疫，包括２間安老院舍，２間殘疾人士院舍，涉４名院友，包

括坑口靈實胡平頤養院、青衣青逸居、沙田香港善導會秦石中途宿舍，以及元朗竹園樂安居復康

院舍。



＊增３０宗懷疑ＢＡ﹒２﹒１２﹒１＊



本港新增３０宗本地感染懷疑ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案，有１９宗暫時未有源頭，另外新增

１６宗本地感染懷疑ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５個案，有７宗暫時未有源頭，居海怡半島４期、利東邨

東業樓、太古城高山台華山閣、窩打老道４５號賀賢居、逸東邨迎逸樓、九龍龍蟠苑龍璋閣、迎

海第一期１１座等。（ｈｙ）

