《經濟通通訊社１２日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫
生歐家榮表示，學校呈報３６９宗個案，來自２８５間學校，有７間學校部分班別須停課，包括
匡智紹邦晨輝學校、學之園幼稚園（凱帆薈）及九龍真光中學幼稚園部等。
歐家榮指，學之園幼稚園（凱帆薈）共有８宗個案，最先出個案的是其中一名老師，在７月
７日出現病徵，估計是由最先出現病徵老師傳染給另外兩名老師，導致傳播。（ｈｙ）
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12/07/2022 16:42
【新冠肺炎】學校呈報３６９宗個案，７間學校部分班別須停課
《經濟通通訊社１２日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫
生歐家榮表示，學校呈報３６９宗個案，來自２８５間學校，有７間學校部分班別須停課，包括
匡智紹邦晨輝學校、學之園幼稚園（凱帆薈）及九龍真光中學幼稚園部等。
歐家榮指，學之園幼稚園（凱帆薈）共有８宗個案，最先出個案的是其中一名老師，在７月
７日出現病徵，估計是由最先出現病徵老師傳染給另外兩名老師，導致傳播。（ｈｙ）
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