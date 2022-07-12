【新冠肺炎】學校呈報３６９宗個案，７間學校部分班別須停課

《經濟通通訊社１２日專訊》本港新冠肺炎疫情持續。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫

生歐家榮表示，學校呈報３６９宗個案，來自２８５間學校，有７間學校部分班別須停課，包括

匡智紹邦晨輝學校、學之園幼稚園（凱帆薈）及九龍真光中學幼稚園部等。

歐家榮指，學之園幼稚園（凱帆薈）共有８宗個案，最先出個案的是其中一名老師，在７月

７日出現病徵，估計是由最先出現病徵老師傳染給另外兩名老師，導致傳播。（ｈｙ）

