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13/07/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒１億人幣，買騰訊沽恒生國企

　　《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開６６點，報２０９１１點。最高升１９５點報
２１０４０點，最低跌９３點報２０７５１點。恒指收報２０７９７點，跌４６點或０﹒２２％

　　按額度計算，北水全日淨流入２３﹒１億元人民幣，減少６﹒６％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、信達生物（０１８０１）、碧桂園服務
（０６０９８）。
　　主板成交１０８３﹒９６億元減少６﹒１％。其中港股通成交２１６億元，佔總成交
１９﹒９％。
　
＊騰訊未入圍７月網遊獲批名單＊
　
　　中國國家新聞出版署在網站上發布７月份國產網絡遊戲審批信息，有６７個國產遊戲獲得審
批通過。騰訊（００７００）和網易（０９９９９）沒有出現在該名單上，兩家公司於４月和６
月也沒有遊戲進入獲批名單。
　　騰訊控股跌０﹒７１％報３３５﹒４元，北水淨買入３﹒４億元；比亞迪股份跌０﹒７４％
報２６８﹒２元，北水淨買入３﹒１億元；美團升１﹒４％報１８０﹒５元，北水淨買入１﹒６
億元。
　　恒生中國企業跌０﹒８１％報７３﹒０４元，北水淨賣出５﹒８億元；信達生物升
１﹒２５％報３６﹒３５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務跌６﹒８１％報２５﹒３元，
北水淨賣出１﹒１億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　３﹒３５
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　３﹒０９
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒６２
　　理想汽車　　（０２０１５）　　　　　　１﹒１４
　　協鑫科技　　（０３８００）　　　　　　０﹒９２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－５﹒７６
　　信達生物　　　（０１８０１）　　　　　－２﹒１１
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－１﹒１１
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－０﹒９４
　　中芯國際　　　（００９８１）　　　　　－０﹒８０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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