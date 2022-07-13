【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒１億人幣，買騰訊沽恒生國企

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開６６點，報２０９１１點。最高升１９５點報
２１０４０點，最低跌９３點報２０７５１點。恒指收報２０７９７點，跌４６點或０﹒２２％
。
按額度計算，北水全日淨流入２３﹒１億元人民幣，減少６﹒６％。北水淨買入最多的個股
依次是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、信達生物（０１８０１）、碧桂園服務
（０６０９８）。
主板成交１０８３﹒９６億元減少６﹒１％。其中港股通成交２１６億元，佔總成交
１９﹒９％。
＊騰訊未入圍７月網遊獲批名單＊
中國國家新聞出版署在網站上發布７月份國產網絡遊戲審批信息，有６７個國產遊戲獲得審
批通過。騰訊（００７００）和網易（０９９９９）沒有出現在該名單上，兩家公司於４月和６
月也沒有遊戲進入獲批名單。
騰訊控股跌０﹒７１％報３３５﹒４元，北水淨買入３﹒４億元；比亞迪股份跌０﹒７４％
報２６８﹒２元，北水淨買入３﹒１億元；美團升１﹒４％報１８０﹒５元，北水淨買入１﹒６
億元。
恒生中國企業跌０﹒８１％報７３﹒０４元，北水淨賣出５﹒８億元；信達生物升
１﹒２５％報３６﹒３５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務跌６﹒８１％報２５﹒３元，
北水淨賣出１﹒１億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ３﹒３５
比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒０９
美團 （０３６９０） １﹒６２
理想汽車 （０２０１５） １﹒１４
協鑫科技 （０３８００） ０﹒９２
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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恒生中國企業 （０２８２８） －５﹒７６
信達生物 （０１８０１） －２﹒１１
碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒１１
長城汽車 （０２３３３） －０﹒９４
中芯國際 （００９８１） －０﹒８０
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