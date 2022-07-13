【北水炒Ｄ乜】淨流入２３﹒１億人幣，買騰訊沽恒生國企

《經濟通通訊社１３日專訊》今日恒指高開６６點，報２０９１１點。最高升１９５點報

２１０４０點，最低跌９３點報２０７５１點。恒指收報２０７９７點，跌４６點或０﹒２２％

。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒１億元人民幣，減少６﹒６％。北水淨買入最多的個股

依次是騰訊控股（００７００）、比亞迪股份（０１２１１）、美團（０３６９０）；淨賣出最

多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、信達生物（０１８０１）、碧桂園服務

（０６０９８）。

主板成交１０８３﹒９６億元減少６﹒１％。其中港股通成交２１６億元，佔總成交

１９﹒９％。



＊騰訊未入圍７月網遊獲批名單＊



中國國家新聞出版署在網站上發布７月份國產網絡遊戲審批信息，有６７個國產遊戲獲得審

批通過。騰訊（００７００）和網易（０９９９９）沒有出現在該名單上，兩家公司於４月和６

月也沒有遊戲進入獲批名單。

騰訊控股跌０﹒７１％報３３５﹒４元，北水淨買入３﹒４億元；比亞迪股份跌０﹒７４％

報２６８﹒２元，北水淨買入３﹒１億元；美團升１﹒４％報１８０﹒５元，北水淨買入１﹒６

億元。

恒生中國企業跌０﹒８１％報７３﹒０４元，北水淨賣出５﹒８億元；信達生物升

１﹒２５％報３６﹒３５元，北水淨賣出２﹒１億元；碧桂園服務跌６﹒８１％報２５﹒３元，

北水淨賣出１﹒１億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ３﹒３５

比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒０９

美團 （０３６９０） １﹒６２

理想汽車 （０２０１５） １﹒１４

協鑫科技 （０３８００） ０﹒９２

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －５﹒７６

信達生物 （０１８０１） －２﹒１１

碧桂園服務 （０６０９８） －１﹒１１

長城汽車 （０２３３３） －０﹒９４

中芯國際 （００９８１） －０﹒８０

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