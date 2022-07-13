【夜期時段】即月期指最新報２０８４７點，升２２點，高水４９點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８５５點，升３０點，高水
５７點，最新報２０８４７點，升２２點，高水４９點，合約成交２０９張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１７４點，升１４點，高水２８點，最新報７１６７點，
升７點，高水２１點，合約成交２１４張。
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