【夜期時段】即月期指最新報２０８４７點，升２２點，高水４９點

《經濟通通訊社１３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０８５５點，升３０點，高水

５７點，最新報２０８４７點，升２２點，高水４９點，合約成交２０９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７１７４點，升１４點，高水２８點，最新報７１６７點，

升７點，高水２１點，合約成交２１４張。

