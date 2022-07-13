【企業盈警】茂宸集團（２７３）料中期虧損擴大至１﹒３５億元

《經濟通通訊社１３日專訊》茂宸集團（００２７３）發盈警，預期截至今年６月底止六個

月之虧損約１﹒３５億元，而去年同期則錄虧損２６００﹒７萬元。

集團指，預期虧損增加主要由於投資上市證券的市場價格波動；Ｍａｓｏｎ

Ｐｒｉｖａｔｂａｎｋ Ｌｉｅｃｈｔｅｎｓｔｅｉｎ ＡＧ自願清盤而產生的虧損；及澳洲嬰

幼兒配方奶粉及營養產品製造商Ｂｌｅｎｄ ａｎｄ Ｐａｃｋ Ｐｔｙ﹒ Ｌｔｄ錄得的經營

虧損。（ｓｌ）

