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13/07/2022 17:50

【企業盈警】茂宸集團（２７３）料中期虧損擴大至１﹒３５億元

　　《經濟通通訊社１３日專訊》茂宸集團（００２７３）發盈警，預期截至今年６月底止六個
月之虧損約１﹒３５億元，而去年同期則錄虧損２６００﹒７萬元。
　　集團指，預期虧損增加主要由於投資上市證券的市場價格波動；Ｍａｓｏｎ　
Ｐｒｉｖａｔｂａｎｋ　Ｌｉｅｃｈｔｅｎｓｔｅｉｎ　ＡＧ自願清盤而產生的虧損；及澳洲嬰
幼兒配方奶粉及營養產品製造商Ｂｌｅｎｄ　ａｎｄ　Ｐａｃｋ　Ｐｔｙ﹒　Ｌｔｄ錄得的經營
虧損。（ｓｌ）

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