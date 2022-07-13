【企業盈喜】海普瑞（９９８９）料上半年純利最多增６０﹒２８％

《經濟通通訊社１３日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）發盈喜，預計截
至６月３０日止六個月，純利介乎４﹒７３５億至５﹒４２億元，按年增長４０﹒０２％至
６０﹒２８％；基本每股收益為０﹒３２２７元至０﹒３６９４元。
期內，扣除非經常性損益後的淨利潤料介乎４﹒５６億至５﹒２４５億元，按年增
６０﹒１１％至８４﹒１６％。
集團指，公司營業收入期內實現快速增長。得益於公司依諾肝素鈉製劑在全球各區域持續發
力，以及ＡＰＩ業務訂單的穩定增長，公司肝素產業鏈業務收入實現了快速增長；同時，基於在
手訂單的進一步增長，以及準時和成功交付率的持續提升，公司ＣＤＭＯ業務收入保持穩定向好
態勢。
此外，公司盈利能力持續改善。一方面，公司積極推動提升全球供應鏈管理和運營效率的戰
略，其有效的落實和執行已取得階段性成效；另一方面，受益於２０２１年下半年原材料價格的
持續下降，考慮到生產和銷售周期的因素，下行的原材料採購價格在報告期內逐步傳導到銷售成
本的核算，毛利率呈現逐季回暖趨勢，使得公司整體盈利能力有所提升。（ａｃ）
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