  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/07/2022 16:44

【企業盈喜】海普瑞（９９８９）料上半年純利最多增６０﹒２８％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）發盈喜，預計截
至６月３０日止六個月，純利介乎４﹒７３５億至５﹒４２億元，按年增長４０﹒０２％至
６０﹒２８％；基本每股收益為０﹒３２２７元至０﹒３６９４元。
　　期內，扣除非經常性損益後的淨利潤料介乎４﹒５６億至５﹒２４５億元，按年增
６０﹒１１％至８４﹒１６％。
　　集團指，公司營業收入期內實現快速增長。得益於公司依諾肝素鈉製劑在全球各區域持續發
力，以及ＡＰＩ業務訂單的穩定增長，公司肝素產業鏈業務收入實現了快速增長；同時，基於在
手訂單的進一步增長，以及準時和成功交付率的持續提升，公司ＣＤＭＯ業務收入保持穩定向好
態勢。
　　此外，公司盈利能力持續改善。一方面，公司積極推動提升全球供應鏈管理和運營效率的戰
略，其有效的落實和執行已取得階段性成效；另一方面，受益於２０２１年下半年原材料價格的
持續下降，考慮到生產和銷售周期的因素，下行的原材料採購價格在報告期內逐步傳導到銷售成
本的核算，毛利率呈現逐季回暖趨勢，使得公司整體盈利能力有所提升。（ａｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事13/07/2022
《神州經脈》6月出口遠超預期進口略遜　滬指三千三遇阻成交續縮
人氣文章財經熱話13/07/2022
比亞迪受困股神沽貨疑雲沽壓未止　大跌之後如何部署
人氣文章財經熱話13/07/2022
【油價急挫】熊麗萍：油價受累兩因素急挫　三桶油不宜撈！
人氣文章香港政情13/07/2022
【香港政情】首場前廳交流會今舉行　李家超冀行政立法關係推向新台階
人氣文章財經熱話13/07/2022
憂經濟衰退美元走強油價大跌　中海油創逾一月低仍值博？
人氣文章生財有道13/07/2022
《午市前瞻》港股料兩萬二有阻力，比亞迪基本面存在一個隱憂！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【訂閱有賞】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》連親筆簽名

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金