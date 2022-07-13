【新冠肺炎】本港新增３１５４宗確診，其中本地個案２９４３宗

《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

３１５４宗新冠肺炎確診個案，其中，２９４３宗本地個案，包括１４１４宗核酸檢測陽性，

１５２９宗快測經覆檢陽性，另有２１１宗輸入個案，１０１宗在機場發現，６７宗在檢疫酒店

發現，４３宗離開檢疫酒店後確診。確診個案中，５３宗來自英國，２０宗來自美國，１２宗來

自泰國，１１宗來自澳洲。

張竹君表示，目前輸入個案整體佔本港確診個案少於１０％，對本港疫情威脅不大。



＊再多２名患者死亡＊



張竹君表示，新增２宗死亡個案，分別為１０２歲女及６５歲男，兩人並非來自院舍，１位

已打２針，１位沒有打針紀錄。



＊新增４間院舍爆疫＊



新增４間院舍爆疫，包括基督教家庭服務中心任白慈善基金景林安老院、長青安老院、明愛

恩翠苑及南華護老院第一分院。



＊增５８宗涉ＢＡ﹒２﹒１２﹒１個案＊



變種病毒方面，涉ＢＡ﹒２﹒１２﹒１的個案增５８宗，當中４０個沒有源頭；ＢＡ﹒４或

ＢＡ﹒５則增２４宗個案，當中１５宗沒有源頭。ＢＡ﹒４或ＢＡ﹒５個案居住的地方遍布全港

，涉元朗朗屏邨、天水圍天富苑、牛池灣彩輝邨、麗港城、順利邨、貝沙灣、太古城等。

（ｈｙ）

