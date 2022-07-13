【新冠肺炎】學校呈報３８７宗個案，４間學校有班級須停課一周

《經濟通通訊社１３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報

３８７宗新冠肺炎確診個案，涉３０９間學校，３１４名學生及７３名教職員，分別來自７１間

幼稚園、１２９間小學、１０４間中學及５間特殊學校。過去７日，１６９間學校有兩宗或以上

個案。

４間學校有班級須停課一周，包括神召會第一小學暨幼稚園、瑪利諾修院學校小學部、神召

會華人同工聯會景盛幼稚園和荃灣公立何傳耀紀念小學。（ｈｙ）

