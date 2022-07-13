【新冠肺炎】伊院骨科病房再有兩名員工確診，部門運作未受影響

《經濟通通訊社１３日專訊》醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，

伊利沙伯醫院骨科有病房再有２名員工確診，至今有２名病人、２員工確診；伊院放射治療部於

７月９日至１１日，共有７名員工確診，涉２名護士、５名醫生；他們在工作期間有配戴合適防

護措施，當局正調查流行病學，部門運作未有受影響。

何婉霞表示，近日新增很多入院個案，形容情況令人憂慮，醫管局會加強調動病床及人手。

（ｈｙ）

