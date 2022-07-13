《經濟通通訊社１３日專訊》醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，
伊利沙伯醫院骨科有病房再有２名員工確診，至今有２名病人、２員工確診；伊院放射治療部於
７月９日至１１日，共有７名員工確診，涉２名護士、５名醫生；他們在工作期間有配戴合適防
護措施，當局正調查流行病學，部門運作未有受影響。
何婉霞表示，近日新增很多入院個案，形容情況令人憂慮，醫管局會加強調動病床及人手。
（ｈｙ）
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13/07/2022 16:46
【新冠肺炎】伊院骨科病房再有兩名員工確診，部門運作未受影響
《經濟通通訊社１３日專訊》醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，
伊利沙伯醫院骨科有病房再有２名員工確診，至今有２名病人、２員工確診；伊院放射治療部於
７月９日至１１日，共有７名員工確診，涉２名護士、５名醫生；他們在工作期間有配戴合適防
護措施，當局正調查流行病學，部門運作未有受影響。
何婉霞表示，近日新增很多入院個案，形容情況令人憂慮，醫管局會加強調動病床及人手。
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