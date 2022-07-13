【Ａ股外援】瑞士百達財富管理時隔１８個月後重投中國股市

《經濟通通訊社１３日專訊》瑞士銀行業者百達集團（Ｐｉｃｔｅｔ）的財富管理部門在中

斷１８個多月後再次買入中國股票，加入其他外國投資者的行列，押注經濟前景改善和監管干預

減少。瑞士百達財富管理亞洲首席投資官譚思德（Ａｌｅｘａｎｄｒｅ Ｔａｖａｚｚｉ）表示

，管理著２９１０億元（美元．下同）資產的財富管理部門上周開始通過為富有客戶設計的全權

委託投資組合，重新投資中國股市。

中國最近放寬旅行防疫規定，加上其他令人鼓舞的政策信號，已開始吸引一些外資回到中國

股市，從而令市場更有望延續數月大跌後的反彈走勢。譚思德表示，因為與經濟增長放緩以及科

技行業監管整頓有關的不確定性上升，百達在２０２０年１２月撤出了中國股票。百達現在預計

，強有力的刺激政策將在下半年和２０２３年重新點燃增長勢頭，並且還認為股票估值具有吸引

力。

不過，到目前為止，百達對中國股票的配置仍然很小，在其管理的投資組合中佔新興市場資

產敞口的四分之一。譚思德說，如果中國經濟在放鬆疫情相關規則後加速增長，百達計劃隨著時

間的推移增持中國股票。

根據國際金融協會（ＩＩＦ）的數據，中國滬深３００指數６月反彈超過６％，吸引了９１

億元的外資流入，而其他新興市場股市為流出１９６億元。（ｗｌ）

