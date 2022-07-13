【企業盈警】致豐工業（１７１０）料中期虧損降至最多５００萬元

《經濟通通訊社１３日專訊》致豐工業電子（０１７１０）公布，預期截至６月３０日止中

期虧損不多於５００萬元，比去年同期虧損９９０萬元有所收窄。

該集團指，虧損下降主因ＣＯＶＩＤ－１９疫情回穩後客戶需求強勁，致收益增加，以及主

要由於人民幣貶值而致外匯收益淨額增加。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

