【企業盈喜】天齊鋰業（９６９６）料中期盈利增逾百倍，收入大升

《經濟通通訊社１４日專訊》天齊鋰業（０９６９６）（深：００２４６８）按中國企業會

計準則初步測算，預期截至２０２２年６月３０日止六個月歸屬於公司股東的淨利潤區間預計為

９６億至１１６億元（人民幣．下同），較上年同期增長約１１０﹒８９倍至１３４﹒２倍，而

扣除非經常性損益後的淨利潤區間預計為８４﹒６億至１０３﹒８億元，增長約４３６﹒２６倍

至５３５﹒５倍，基本每股收益區間預計為６﹒５０元至７﹒８５元。

該公司解釋，期內營業收入較上年同期大幅上升，主要原因受益於全球新能源汽車景氣度提

升、鋰離子電池廠商加速產能擴張、下游正極材料訂單回暖等多個積極因素的影響，期內公司主

要鋰產品的銷量和銷售均價較上年同期均明顯增長。此外，該公司參股ＳＥＳ

Ｈｏｌｄｉｎｇｓ在紐約證券交易所上市，公司所持ＳＥＳ的股份被動稀釋引起公司對其不再具

有重大影響，因此終止確認長期股權投資，並確認為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益

的金融資產，並確認投資收益，上述因被動稀釋導致長期股權投資被動處置產生的投資收益為非

經常性損益。再者，該公司採用彭博社對聯營公司ＳＱＭ預測的２０２２年度第二季度每股收益

等信息來計算同期公司對ＳＱＭ的投資收益，預計ＳＱＭ今年中期業績同比大幅增長，因此公司

在報告期確認的對該聯營公司的投資收益較上年同期有較大幅度增長。（ｍｈ）

