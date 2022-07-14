【國際要聞】美日舉行大型空中聯合軍演增加威懾力

《經濟通通訊社１４日專訊》美韓首度舉行Ｆ－３５Ａ隱形戰機聯合演習之際，美日亦於同

期舉行了大型聯合演習，以加強協調並增加威懾力。日本航空自衛隊表示，演習是於本月６日、

１１日和１２日在日本海、太平洋和東海上空進行的。共有５２架軍機參與演習，其中２０架來

自日本航自，３２架來自美國。（ｊｆ）

