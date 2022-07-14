【國際要聞】民調顯示美公眾對經濟前景悲觀，拜登支持率僅３７％

《經濟通通訊社１４日專訊》美國６月ＣＰＩ按年增９﹒１％，再創近４０年最高。皮尤研
究中心的最新民調亦顯示，公眾對美國經濟的看法亦處於多年來最負面水平。總統拜登的支持率
跌至３７％，較去年同期跌１８個百分點。
高達９６％受訪者擔憂食品和日用品價格上漲，９４％公眾擔憂能源價格急劇上漲。５６％
受訪者認為拜登的政策導致經濟惡化，只有１１％認為他的政策有助改善經濟。（ｊｆ）
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