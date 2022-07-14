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14/07/2022 09:03

【虛幣世界】比特幣重返２萬美元水平，ＭＡＴＩＣ幣價造好

　　《經濟通通訊社１４日專訊》隔晚美國官方公布ＣＰＩ的升幅創下４０年以來新高，令市場
預計７月加息１厘大增，美債收益率倒掛幅度擴大，美股下跌，加密貨幣輕微高走，比特幣重返
２萬美元水平。其他數字資產市場方面，Ｐｏｌｙｇｏｎ的ＭＡＴＩＣ代幣被選為加入迪士尼加
速器計劃的六家公司之一後，上漲了１１％。
　　消息指，迪士尼已邀請Ｐｏｌｙｇｏｎ（ＭＡＴＩＣ）參與其２０２２　年加速器計劃，重
點關注ＮＦＴ、人工智慧和增強現實，據指其他公司包括Ｆｌｉｃｋｐｌｙ、Ｉｎｗｏｒｌｄ、
Ｌｏｃｋｅｒｖｅｒｓｅ、Ｒｅｄ　６、Ｏｂｓｅｓｓ，都是涉及ＷＥＢ３、３Ｄ及人工智能相
關業務之公司。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報２０３２１﹒６０元（美元．下同），升０﹒４３％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１１１５﹒０９元，升０﹒０１％；艾達幣報
０﹒４３５２元，跌０﹒７１％；瑞波幣報０﹒３２２８元，跌０﹒２５％。（ｕｌ）
　
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