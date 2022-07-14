【內房困局】穆迪：業主停貸將對銀行體系乃至經濟產生負面影響

《經濟通通訊社１４日專訊》對於近日內地出現的爛尾樓業主集體停貸，穆迪金融機構部副
總裁尹勁樺表示，預計違約的受困開發商項目相關按揭貸款僅佔銀行業住房按揭貸款總額的一小
部分，但此類違約將對銀行體系乃至整體經濟造成更廣泛的負面次生影響。
尹勁樺認為，這些違約可能進一步削弱購房者信心並降低銀行對住房按揭貸款的風險偏好，
導致房地產銷售持續趨弱。（ｌｃ）
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