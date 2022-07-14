【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒２億人幣，買比亞迪沽招行

《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開２０點，報２０８１８點。最高升９０點報

２０８８８點，最低跌２４３點報２０５５４點。恒指收報２０７５１點，跌４６點或

０﹒２２％。

按額度計算，北水全日淨流入２０﹒２億元人民幣，減少１２﹒３％。北水淨買入最多的個

股依次是比亞迪股份（０１２１１）、藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）；淨

賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、李寧（０２３３１）、長城汽車（０２３３３）。

主板成交１１２８﹒１７億元增加４﹒１％。其中港股通成交２５４﹒２億元，佔總成交

２２﹒５％。

比亞迪股份升５﹒５２％報２８３元，北水淨買入３﹒７億元；藥明生物升４﹒８８％報

７９﹒４５元，北水淨買入２﹒３億元；騰訊控股跌０﹒１２％報３３５元，北水淨買入１﹒３

億元。

招商銀行跌４％報４２元，北水淨賣出２﹒７億元；李寧跌１﹒５４％報６７﹒０５元，北

水淨賣出２﹒４億元；長城汽車跌０﹒４５％報１３﹒１６元，北水淨賣出２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒６７

藥明生物 （０２２６９） ２﹒２６

騰訊控股 （００７００） １﹒２９

協鑫科技 （０３８００） １﹒０９

中國海洋石油 （００８８３） ０﹒１１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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招商銀行 （０３９６８） －２﹒６８

李寧 （０２３３１） －２﹒４２

長城汽車 （０２３３３） －２﹒３９

泡泡瑪特 （０９９９２） －２﹒１９

吉利汽車 （００１７５） －０﹒８２

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