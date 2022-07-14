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14/07/2022 17:41

【北水炒Ｄ乜】淨流入２０﹒２億人幣，買比亞迪沽招行

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開２０點，報２０８１８點。最高升９０點報
２０８８８點，最低跌２４３點報２０５５４點。恒指收報２０７５１點，跌４６點或
０﹒２２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２０﹒２億元人民幣，減少１２﹒３％。北水淨買入最多的個
股依次是比亞迪股份（０１２１１）、藥明生物（０２２６９）、騰訊控股（００７００）；淨
賣出最多的依次是招商銀行（０３９６８）、李寧（０２３３１）、長城汽車（０２３３３）。
　　主板成交１１２８﹒１７億元增加４﹒１％。其中港股通成交２５４﹒２億元，佔總成交
２２﹒５％。
　　比亞迪股份升５﹒５２％報２８３元，北水淨買入３﹒７億元；藥明生物升４﹒８８％報
７９﹒４５元，北水淨買入２﹒３億元；騰訊控股跌０﹒１２％報３３５元，北水淨買入１﹒３
億元。
　　招商銀行跌４％報４２元，北水淨賣出２﹒７億元；李寧跌１﹒５４％報６７﹒０５元，北
水淨賣出２﹒４億元；長城汽車跌０﹒４５％報１３﹒１６元，北水淨賣出２﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　　３﹒６７
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒２６
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　１﹒２９
　　協鑫科技　　　（０３８００）　　　　　　１﹒０９
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招商銀行　（０３９６８）　　　　　－２﹒６８
　　李寧　　　（０２３３１）　　　　　－２﹒４２
　　長城汽車　（０２３３３）　　　　　－２﹒３９
　　泡泡瑪特　（０９９９２）　　　　　－２﹒１９
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　－０﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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